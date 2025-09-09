Χανιά: Προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό»

Προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό» & ανοιχτή συζήτηση με τους συντελεστές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30 στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης του 19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων που θα διεξαχθεί 10 & 11 Οκτώβρη 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών «σήμερα, ενώ συντελείται η γενοκτονία στη Γάζα, το αίτημα «βγάλτε τη φωνή μας προς τα έξω» για τους Παλαιστινίους και Παλαιστίνιες σε Γάζα και Δυτική Όχθη είναι περισσότερο επιτακτικό από κάθε άλλη στιγμή. Έτσι η διοργάνωση του 19ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ επιλέγει να προβάλει το ντοκιμαντέρ «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό», καθώς και να συνομιλήσει με τους συντελεστές του σε μια προβολή και ανοιχτή συζήτηση την Τρίτη 16.09 στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2022 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και γεννήθηκε ως απάντηση στο ερώτημα «τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως κίνηση αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή αντίσταση;».

Αναζητά την εμπειρία της καθημερινότητας ανθρώπων αποκλεισμένων από το καθεστώς απαρτχάιντ, περιγράφοντας διαφορετικές όψεις της ισραηλινής κατοχής. Η ιδέα αυτού το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε μετά από δύο ταξίδια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και μέσα από τη γνωριμία με ντόπιους αγωνιστές και ντόπιες αγωνίστριες.

Καταγράφονται ιστορίες από 4 περιοχές της Παλαιστίνης, που καταλήγουν σε μια συλλογική αφήγηση της παλαιστινιακής αντίστασης ως καθημερινής πρακτικής. Μέσα από συνεντεύξεις γυναίκες, άνδρες και παιδιά από το Νάμπι Σάλεχ, τη Χεβρώνα, τη Τζενίν και το Σέιχ Τζαράχ μάς μιλούν για τις απαγορεύσεις στις ελεύθερες μετακινήσεις, τις αρπαγές σπιτιών, τους εξευτελιστικούς ελέγχους στα checkpoints, τις φυλακίσεις και τις δολοφονίες.

Μετά την 7η Οκτώβρη, τα πρόσωπα του ντοκιμαντέρ δέχονται νέες επιθέσεις από εποίκους και το ισραηλινό κράτος. Ο Ίσα από τη Χεβρώνα απήχθη, χτυπήθηκε και φυλακίστηκε, ο Μπασέμ Ταμίμι και η κόρη του Αχέντ από το Νάμπι Σάλεχ συνελήφθησαν, στον καταυλισμό της Τζενίν βασικές υποδομές βομβαρδίστηκαν ενώ στο Σέιχ Τζαράχ οι αρπαγές σπιτιών και οι επιθέσεις από τους εποίκους εντάθηκαν.

(Πηγή: www.48doc.com)

Να μη σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη!

Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Τρίτη 16.09 στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30

19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων

10 & 11 Οκτώβρη 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

