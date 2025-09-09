menu
27.3 C
Chania
Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό» & ανοιχτή συζήτηση με τους συντελεστές θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου  στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30 στο πλαίσιο προφεστιβαλικής εκδήλωσης του 19ου  Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων που θα διεξαχθεί 10 & 11 Οκτώβρη 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση από το Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών «σήμερα, ενώ συντελείται η γενοκτονία στη Γάζα, το αίτημα «βγάλτε τη φωνή μας προς τα έξω» για τους Παλαιστινίους και Παλαιστίνιες σε Γάζα και Δυτική Όχθη είναι περισσότερο επιτακτικό από κάθε άλλη στιγμή. Έτσι η διοργάνωση του 19ου αντιρατσιστικού φεστιβάλ επιλέγει να προβάλει το ντοκιμαντέρ «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό», καθώς και να συνομιλήσει με τους συντελεστές του σε μια προβολή και ανοιχτή συζήτηση την Τρίτη 16.09 στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30.

Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2022 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και γεννήθηκε ως απάντηση στο ερώτημα «τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως κίνηση αλληλεγγύης στην παλαιστινιακή αντίσταση;».

Αναζητά την εμπειρία της καθημερινότητας ανθρώπων αποκλεισμένων από το καθεστώς απαρτχάιντ, περιγράφοντας διαφορετικές όψεις της ισραηλινής κατοχής. Η ιδέα αυτού το ντοκιμαντέρ γεννήθηκε μετά από δύο ταξίδια στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και μέσα από τη γνωριμία με ντόπιους αγωνιστές και ντόπιες αγωνίστριες.

Καταγράφονται ιστορίες από 4 περιοχές της Παλαιστίνης, που καταλήγουν σε μια συλλογική αφήγηση της παλαιστινιακής αντίστασης ως καθημερινής πρακτικής. Μέσα από συνεντεύξεις γυναίκες, άνδρες και παιδιά από το Νάμπι Σάλεχ, τη Χεβρώνα, τη Τζενίν και το Σέιχ Τζαράχ μάς μιλούν για τις απαγορεύσεις στις ελεύθερες μετακινήσεις, τις αρπαγές σπιτιών, τους εξευτελιστικούς ελέγχους στα checkpoints, τις φυλακίσεις και τις δολοφονίες.

Μετά την 7η Οκτώβρη, τα πρόσωπα του ντοκιμαντέρ δέχονται νέες επιθέσεις από εποίκους και το ισραηλινό κράτος. Ο Ίσα από τη Χεβρώνα απήχθη, χτυπήθηκε και φυλακίστηκε, ο Μπασέμ Ταμίμι και η κόρη του Αχέντ από το Νάμπι Σάλεχ συνελήφθησαν, στον καταυλισμό της Τζενίν βασικές υποδομές βομβαρδίστηκαν ενώ στο Σέιχ Τζαράχ οι αρπαγές σπιτιών και οι επιθέσεις από τους εποίκους εντάθηκαν.

(Πηγή: www.48doc.com)

Να μη σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη!

Να σταματήσει τώρα η γενοκτονία!

Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

Προβολή του ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό» & ανοιχτή συζήτηση με τους συντελεστές. 🍉🍉🍉

Τρίτη 16.09 στον δημοτικό κινηματογράφο «Ο κήπος» στις 20.30

19ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ – Γιορτή Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χανίων
10 & 11 Οκτώβρη 2025 στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών

https://www.facebook.com/16oantiratsistikochania/»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum