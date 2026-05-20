Χανιά: Προβολή του ιστορικού ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου»

Στο πλαίσιο των εναρκτήριων θερινών προβολών του ιστορικού κινηματογράφου Κήπος στα Χανιά, θα προβληθεί το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2025 στις 21:30 στο Cine Kήπος με είσοδο ελεύθερη για το κοινό, με διοργάνωση του Δήμου Χανίων.

Η ταινία διαθέτει αγγλικούς υπότιτλους και διαρκεί 72 λεπτά.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το ντοκιμαντέρ «Τάναϊς: Στην Αγκαλιά της Αβύσσου» σε συμπαραγωγή COSMOTE TV καταγράφει παράλληλες ιστορίες Κρητών Εβραίων, Κρητών αντιστασιακών και Ιταλών αντιφασιστών στρατιωτών, που έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της Κρήτης στις 9 Ιουνίου 1944, μετά τον τορπιλισμό του ατμόπλοιου Τάναϊς, στο οποίο επέβαιναν ως αιχμάλωτοι πολέμου.

Σήμερα, οκτώ δεκαετίες αργότερα, η ταινία αναβιώνει τραγικά ιστορικά γεγονότα μέσα από μια οπτική γωνία αφήγησης που σχετίζεται με την ανάγκη του παρόντος για ειρήνη. Η κοινή μοίρα που είχαν τα θύματα του Τάναϊς, παρότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο, τα πάθη και οι συμφορές τους, αποτελούν στοιχεία που ενώνουν τους ανθρώπους διαχρονικά.

Μέσα από την ταινία προκύπτουν ερωτήματα για την ανίχνευση των αιτιών που οδηγούν τις κοινωνίες σε κλιμακώσεις, τη διαχείριση της μνήμης και την ανάγκη μας να σβήσουμε, να διατηρήσουμε ή να «δημιουργήσουμε» μνήμες.

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται επίσης, σπάνια ντοκουμέντα, χάρτες, φωτογραφίες αρχείου και χειρόγραφα, μεταξύ αυτών και το τετράδιο του 1942, του μαθητή Μάρκου Ισχακή, που ήταν ανάμεσα στα θύματα του Τάναϊς.

Το πρωτότυπο τραγούδι της ταινίας με τίτλο «Μάρκος» υπογράφει ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ec5tmPefYl0

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βίκη Αρβελάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Αηδώνης

Εναέριες λήψεις: Γιώργος Στεφανιδάκης

Συμπληρωματικές λήψεις: David Ben Ivgi

Graphic design: Αλέξης Κουβαριτάκης

Color correction: Μανώλης Κολοκοτρώνης

Sound design: Γιάννης Κατσιφαράκης

Υποτιτλισμός: Μελισσάνθη Γιαννούση

Ιστορικός σύμβουλος: Κωνσταντίνος Μαμαλάκης

Πρωτότυπη μουσική: Tiziano Calabrese

Πρωτότυπο τραγούδι: Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Παραγωγή: Cyclos Film, COSMOTE TV

Co Executive Producer COSMOTE TV: Φαίη Τσιτσιπή

Co Production Supervision COSMOTE TV: Γιώτα Καλαφάτη

Με την υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Επιμελητήριο Χανίων

Σε συνεργασία: Κέντρο Πολιτισμού Κρήτης