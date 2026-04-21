Χανιά: Προβληματισμός για την μη μόνιμη παρουσία του erickson

1 από 3

Προβληματισμό ανάμεσα στους φορείς των Χανίων προκαλεί η μη τοποθέτηση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου τύπου Erickson στην Κρήτη. Παρότι και φέτος τα πτητικά μέσα θα είναι 4 δεν προβλέπεται η τοποθέτηση ελικοπτέρου τύπου Erickson που είναι το πλέον εξειδικευμένο για δασικές πυρκαγιές.

Αυτό, μεταξύ άλλων, τονίσθηκε στη σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών το μεσημέρι της Τρίτης στην Π.Ε. Χανίων .

Αναφέρθηκε μάλιστα ότι το θέμα θα τεθεί στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την Παρασκευή που θα βρίσκεται στο Ηράκλειο.

Παράλληλα σημειώθηκε ότι οι εργασίες στο φαράγγι της Σαμαριάς δύσκολα θα ολοκληρωθούν εντός του Απριλίου λόγω των εκτεταμένων ζημιών που υπέστη ο εθνικός Δρυμός το χειμώνα.