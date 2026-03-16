Χανιά: Προσπαθούν να εξαπατήσουν επιχειρηματίες παριστάνοντας τους ελεγκτές Δημόσιας Υγείας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων μέσω ανακοίνωσης «ενημερώνει τους πολίτες ότι γίνεται προσπάθεια παραπλάνησης από επιτήδειους κατά τη διάρκεια επισκέψεων σε Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας την ιδιότητα του υπαλλήλου – ελεγκτή της Υπηρεσίας μας»

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση παρακαλούνται οι πολίτες να είναι «προσεκτικοί στην κακόβουλη προσπάθεια που γίνεται με σκοπό την εξαπάτηση των πολιτών – επιχειρηματιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, καθώς οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Κρήτης κατέχουν υπηρεσιακή ταυτότητα, την οποία είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν σε κάθε περίπτωση.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια εξαπάτησης, παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε την Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων»