Χανιά: Πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Δόμηση με πηλό. Τεχνικές κατασκευής – Αειφόρος Σχεδιασμός»

Η «ΠηλΟίκο» Α.Μ.Κ.Ε. σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Καινοτομίας» στo πλαίσιo προγράμματος δια βίου μάθησης οργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης με θέμα:

«Δόμηση με πηλό. Τεχνικές κατασκευής – Αειφόρος Σχεδιασμός».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «σε μια εποχή όπου η ανάγκη για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική, το πρόγραμμα προσφέρει μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στη φυσική δόμηση, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες του χώρου (αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες), όσο και σε άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία, με στόχο την εκπαίδευση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές και πρακτικές της φυσικής δόμησης.

H διάρκεια του Προγράμματος είναι 30 ώρες θεωρητική εκπαίδευση και 24 ώρες εργαστηριακή εκπαίδευση.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα γίνει online από τις 17-04-2026 έως τις 10-05-2026.

Η εργαστηριακή εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τις 17-19/07/2026 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας σε ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο χώρο.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει:

• Θεωρητικό μέρος, με διαλέξεις γύρω από τη φυσική δόμηση, τα υλικά, τις τεχνικές και τις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού

• Πρακτικό/εργαστηριακό μέρος, όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται σε διαφορετικές τεχνικές δόμησης με πηλό, μέσα από βιωματική διαδικασία

Πιστοποιητικό παρακολούθησης δίδεται μετά την παρακολούθηση των 54 ωρών εκπαίδευσης του Προγράμματος»

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: Δόμηση με πηλό – πηλΟίκο α.μ.κ.ε.

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες: pilikoteam@gmail.com