Χανιά: Προφυλακιστέος ο Πολωνός για την υπόθεση κατασκοπείας – Αρνείται την κατηγορία

Προφυλακιστέος κρίθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 58χρονος Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε κατηγορία.

«Ο εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι βρίσκεται στα Χανιά, τα οποία αγαπά πολύ, και έρχεται τα τελευταία χρόνια για διακοπές και έχει φίλους. Είναι ένα μέρος που τον ηρεμεί για αυτό διαμένει για αρκετούς μήνες το χειμώνα», ανέφερε η δικηγόρος του Πολωνού κ. Μαρία Βόλτση.

Αναφορικά με το υλικό που βρέθηκε στην κατοχή του δήλωσε πως :«Δεν αρνείται ότι είναι δικό του το φωτογραφικό υλικό, δεν το έχει χρησιμοποιήσει δημόσια, το έχει μοιραστεί με φιλικά και συγγενικά πρόσωπα σε ιδιωτικές συνομιλίες».