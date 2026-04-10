Χανιά: Προφυλακιστέος ο 37χρονος μουσικός

Προφυλακιστέος με την κατηγορία της “κατάχρησης ανηλίκου” κρίθηκε ο 37χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Η απολογία ολοκληρώθηκε αργά το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής με Εισαγγελέα και Ανακριτή να αποφασίσουν την προσωρινή κράτηση του 37χρονου. Νωρίτερα παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας δήλωσε μέσω του δικηγόρου της και η οικογένεια της 14χρονης.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης καταγγέλθηκε από την 14χρονη και τους γονείς της στην Αστυνομία και ο μουσικός ο οποίος της έκανε ιδιωτικά μαθήματα, συνελήφθη τη Μ. Τρίτη.