Χανιά: Πόρισµα για το φονικό τροχαίο µε την Πόρσε από τους εμπειρογνώμονες

Καταλογίζει την υπαιτιότητα στον 45χρονο οδηγό

Υπαιτιότητα στον 45χρονο οδηγό της “Πόρσε” για το τραγικό δυστύχηµα του Ιανουαρίου του 2025 που είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη Καράτζη, δείχνει το πόρισµα των δύο ανεξάρτητων εµπειρογνοµώνων που όρισε το δηµόσιο για την υπόθεση.

Αυτό επισηµαίνει στα ‘‘Χανιώτικα νέα’’ ο νοµικός εκπρόσωπος της οικογένειας Καράτζη κ. Νότης Ψυλλάκης, σηµειώνοντας πως «το πόρισµα ανταποκρίνεται 100% στην αλήθεια».

Σύµφωνα µε το δικηγόρο «το πόρισµα καταλήγει χωρίς καµία επιφύλαξη πως η αποκλειστική υπαιτιότητα βαρύνει τον οδηγό της “Πόρσε”. ∆εν αφήνει δηλαδή κανένα περιθώριο άλλου είδους ερµηνείας».

Στο συµπέρασµα της αξιολόγησης τους οι δύο εµπειρογνώµονες αναφέρουν όπως εξηγεί ο κ. Ψυλλάκης πως «το συµβάν δεν µπορεί να αποδοθεί σε προϋπάρχον τεχνικό πρόβληµα των οχηµάτων, διότι ήταν αξιόπιστα και τα δύο. ∆εν µπορεί να αποδοθεί σε τοπογραφικές δυσκολίες κακή ορατότητα, κακές καιρικές συνθήκες, κακή ποιότητα οδοστρώµατος ή οποιοδήποτε άλλο εξωγενή παράγοντα. Και καταλήγει πως το συµβάν οφείλεται στην αναίτια είσοδο του οχήµατος Α΄ (Πόρσε) στο αντίθετο ρεύµα µε πολύ µεγάλη ταχύτητα σε σχέση µε την πορεία και του και τον αιφνίδιο εµβολισµό του οχήµατος Β΄ που οδηγούσε ο 22χρονος και κινούνταν κανονικά στην πορεία του».

Σηµειώνεται πως το τροχαίο στις 11 Ιανουαρίου του 2025 έγινε στις 3 τα ξηµερώµατα στη Λεωφόρο Σούδας, 200 µ. πριν από τα γραφεία του ΙΚΑ.