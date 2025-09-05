menu
25.3 C
Chania
Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Πόρισµα για το φονικό τροχαίο µε την Πόρσε από τους εμπειρογνώμονες

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Καταλογίζει την υπαιτιότητα στον 45χρονο οδηγό

Υπαιτιότητα στον 45χρονο οδηγό της “Πόρσε” για το τραγικό δυστύχηµα του Ιανουαρίου του 2025 που είχε ως αποτέλεσµα τον θάνατο του 22χρονου Παναγιώτη Καράτζη, δείχνει το πόρισµα των δύο ανεξάρτητων εµπειρογνοµώνων που όρισε το δηµόσιο για την υπόθεση.

Αυτό επισηµαίνει στα ‘‘Χανιώτικα νέα’’ ο νοµικός εκπρόσωπος της οικογένειας Καράτζη κ. Νότης Ψυλλάκης, σηµειώνοντας πως «το πόρισµα ανταποκρίνεται 100% στην αλήθεια».
Σύµφωνα µε το δικηγόρο «το πόρισµα καταλήγει χωρίς καµία επιφύλαξη πως η αποκλειστική υπαιτιότητα βαρύνει τον οδηγό της “Πόρσε”. ∆εν αφήνει δηλαδή κανένα περιθώριο άλλου είδους ερµηνείας».
Στο συµπέρασµα της αξιολόγησης τους οι δύο εµπειρογνώµονες αναφέρουν όπως εξηγεί ο κ. Ψυλλάκης πως «το συµβάν δεν µπορεί να αποδοθεί σε προϋπάρχον τεχνικό πρόβληµα των οχηµάτων, διότι ήταν αξιόπιστα και τα δύο. ∆εν µπορεί να αποδοθεί σε τοπογραφικές δυσκολίες κακή ορατότητα, κακές καιρικές συνθήκες, κακή ποιότητα οδοστρώµατος ή οποιοδήποτε άλλο εξωγενή παράγοντα. Και καταλήγει πως το συµβάν οφείλεται στην αναίτια είσοδο του οχήµατος Α΄ (Πόρσε) στο αντίθετο ρεύµα µε πολύ µεγάλη ταχύτητα σε σχέση µε την πορεία και του και τον αιφνίδιο εµβολισµό του οχήµατος Β΄ που οδηγούσε ο 22χρονος και κινούνταν κανονικά στην πορεία του».
Σηµειώνεται πως το τροχαίο στις 11 Ιανουαρίου του 2025 έγινε στις 3 τα ξηµερώµατα στη Λεωφόρο Σούδας, 200 µ. πριν από τα γραφεία του ΙΚΑ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum