Χανιά: Πορεία ενάντια στις Αμερικανικές Βάσεις (φωτ.)

Με ένα τεράστιο πανό στη νότια είσοδο της Δημοτικής Αγοράς ξεκίνησε η συγκέντρωση ενάντια στις βάσεις στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στην πλατεία με συνθήματα κυρίως ενάντια στις βάσεις , υπέρ της Παλαιστίνης κα, ενώ λίγο πριν τις 7 ξεκίνησε πορεία στο κέντρο της πόλης με κατάληξη στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.”, οι αστυνομικές υπηρεσίες στα Χανιά έχουν ενισχυθεί με δυνάμεις από όλη την Κρήτη για την παγκρήτια πορεία του Σαββάτου.