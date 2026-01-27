Χανιά: Πολύ λάδι, χαµηλότερη ποιότητα

» Ικανοποίηση για το µέγεθος της παραγωγής αλλά πίεση στις τιµές λόγω οξύτητας

Ποσοτικά σε υψηλά επίπεδα, ποιοτικά εµφανώς χαµηλότερη σε σύγκριση µε άλλες χρονιές η φετινή παραγωγή ελαιολάδου. Αυτό καταγράφουν για την ελαιοκοµική χρονιά που τελειώνει τα επίσηµα στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Στοιχεία που είχαν µεταφέρει σε γενικές γραµµές παραγωγοί, ελαιουργοί και επιστήµονες του Ινστιτούτου Ελιάς στα «Χανιώτικα νέα» το προηγούµενο διάστηµα, πιστοποιούνται πλέον και από το πληροφοριακό υλικό που συνέλεξε από το 50% των ελαιουργείων του Νοµού, το τµήµα ποιοτικού και φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆ΑΟΚ της Π.Ε. Χανίων.

«Αυτή τη στιγµή έχουµε στοιχεία από το 50% των ελαιουργείων. Η εκτίµηση είναι πως θα φτάσουµε τους 22.000 και 23.000 τόνους σε παραγωγή ελαιολάδου, µια ποσότητα ανάλογη µε πέρυσι, που είναι το 70% της ανώτερης παραγωγής. Τον Ιανουάριο για τον οποίο θα έχουµε στοιχεία το Φεβρουάριο θα έχουµε επίσης καλή παραγωγή καθώς οι τσουνάτες του Σελίνου δείχνουν ότι θα έχουν φέτος σηµαντικές ποσότητες ελαιλάδου» δήλωσε στα “Χ.ν.” ο κ. Γιάννης Μαµιδάκης γεωπόνος του τµήµατος ποιοτικού και φυτουγειονοµικού ελέγχου της ∆ΑΟΚ.

Μέχρι και τον ∆εκέµβρη είχαν παραχθεί 13.170.313 κιλά ελαιολάδο, από 63.525.159 κιλά καρπού, µε στοιχεία πάντα του 50% των ελαιουργείων, µε την απόδοση καρπού να είναι 1 κιλό ελαιολάδου για 4,8 κιλά καρπού.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΞΤΡΑ ΠΑΡΘΕΝΟ

Τα στοιχεία επίσης δείχνουν ότι το “έξτρα παρθένο ελαιόλαδο” θα είναι λιγότερο σε σύγκριση µε άλλες χρονιές καθώς στα Χανιά το λάδι αυτής της κατάταξης ήταν τα τελευταία χρόνια το 90 µε 95% του συνόλου του παραγόµενου προϊόντος.

«Σε σύγκριση µε τις προηγούµενες χρονιές το παραγόµενο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο είναι λιγότερο . Ξεκινήσαµε µε 93% “έξτρα παρθένο” τα πρώτα λάδια, έχει πέσει στο 86% και επειδή θα βγουν και τα τσουνατόλαδα το επόµενο διάστηµα που είναι πιο πολλούς βαθµούς θα πέσουµε και άλλο σε γραµµές» λέει ο κ. Μαµιδάκης.

Μια βασική αιτία της ποιοτικής υποβάθµισης σύµφωνα µε τον γεωπόνο «είναι οι υψηλές θερµοκρασίες που είχαµε τον Οκτώβρη και το Νοέµβρη, που δεν ευνόησαν την ελιά, υπήρξαν µυκητολογικές ασθένειες (γλοιοσπόριο) που ανέβασαν την οξύτητα του ελαιόλαδου και που σίγουρα µείωσαν το έξτρα παρθένο».

Η όχι άριστη ποιοτικά ελαιοκοµική περίοδος θεωρείται ότι είναι και µια από τις αιτίες που οι τιµές του προϊόντος είναι καθηλωµένες µεταξύ 4,60 και 5 ευρώ το κιλό.

Εκτίµηση της Περιφέρειας είναι ότι από τη νέα ελαιοκοµική περίοδο όταν ξεκινήσει η υλοποίηση της προσπάθειας για το Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης ελαιόλαδο Κρήτης θα δηµιουργήσει συνθήκες για την ενίσχυση του προϊόντος προς όφελος του παραγωγού.