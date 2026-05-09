Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 9-15/5

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Η Χορευτική Οµάδα Σελίνου «Οι Σελινιώτες» µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού συνδιοργανώνει µε τον ∆ήµο Καντάνου-Σελίνου µουσικοχορευτική παράσταση, Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στον κεντρικό δρόµο της Παλαιόχωρας µε τον Λευτέρη Μαθιουδάκη και το συγκρότηµα του.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

– Η έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟ∆ίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη ∆ιαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα» µέχρι 20 Μαΐου 2026, ανοιχτά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00, µε ελεύθερη είσοδο, στο Πολύκεντρο Βουκολιών του ∆ήµου Πλατανιά.

– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης µε τίτλο «Έλλην Αλεξανδρινός Ποιητής VI», στις αίθουσες του 2ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 70), έως 30 Σεπτεµβρίου.

– Εκθεση µοντέλων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού θα πραγµατοποιηθεί από τις 11 έως τις 26 Μαΐου στο Μεγάλο Αρσενάλι µε τίτλο «∆ηµιουργίες» του Γιάννη Γκαγκλάκη,

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Συνεχίζεται Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαϊου το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηµατογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) στο θέατρο «∆ηµ. Βλησίδης» στο Κουµ Καπί µε ώρα έναρξης 19:30 και ελεύθερη είσοδο.

– Η Θεατρική Οµάδα “Πρόβα Τετραώρου”, που τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάµου, παρουσιάζει την αστυνοµική κωµωδία του Ροµπέρ Τοµά: «Η παγίδα» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου, ώρα 21:00 µ.µ., 9, 10, 13, 15, 16 και 17 Μαΐου.

– Θεατρική παράσταση «In Nomine Risus» σε σκηνοθεσία Φαίης Ψωµαδάκη, 15, 16, 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ, ενώ στις 18 Μαΐου θα δοθεί δωρεάν παράσταση για ευπαθείς οµάδες, µε την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης.

– Η θεατρική οµάδα του Γυµνασίου Κουνουπιδιανών παρουσιάζει την παράσταση «Είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα», Σάββατο 9 Μαΐου στις 18:30 και στις 21:00, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.

– Η παράσταση: «Το Σποτ» του Ζήση Ρούµπου σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων την Κυριακή 10 Μαΐου µε ώρα έναρξης στις 21.30 µ.µ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», ο Ορχάν Παµούκ θα συνοµιλήσει µε τον δηµοσιογράφο Παύλο Τσίµα, ενώ η µεταφράστρια των βιβλίων του στα ελληνικά, Στέλλα Βρετού, θα µιλήσει για την εµπειρία της από τη µεταξύ τους σταθερή επικοινωνία και για τις µεταφραστικές δυσκολίες του έργου του.

– Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονοµίδης και ο ηθοποιός ∆ηµήτρης Καπετανάκος έρχονται στην παράλληλη ενότητα του Chania Rock Festival, Discover 2026, το Σάββατο 16 Μαϊου, στις 18:30, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, και ανοίγουν µια συζήτηση για τα όρια σινεµά και ήχου.

– Οµιλία µε θέµα «Προγραµµατική µουσική» θα πραγµατοποιήσει ο Ι. Μεντζελόπουλος το Σάββατο 9 Μαΐου στις 17:30 το απόγευµα στην αίθουσα Αλίκης Βατικιώτη του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων.

– Eκδήλωση προς τιµήν του Λεωνίδα Κακάρογλου πολ. µηχανικού, ποιητή και φίλου του κινηµατογράφου οργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 µ.µ. στην αίθουσα του Συλλόγου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Η Lebee Publications και η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνουν παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ναντίν» της ∆ιονυσίας Κ. Πέππα, την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11:30 π.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 74, Αίθουσα 2ου ορόφου).