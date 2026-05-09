Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 9-15/5

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
– Η Χορευτική Οµάδα Σελίνου «Οι Σελινιώτες» µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Χορού συνδιοργανώνει µε τον ∆ήµο Καντάνου-Σελίνου µουσικοχορευτική παράσταση, Σάββατο 9 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στον κεντρικό δρόµο της Παλαιόχωρας µε τον Λευτέρη Μαθιουδάκη και το συγκρότηµα του.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.
– Η έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟ∆ίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη ∆ιαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα» µέχρι 20 Μαΐου 2026, ανοιχτά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00, µε ελεύθερη είσοδο, στο Πολύκεντρο Βουκολιών του ∆ήµου Πλατανιά.
– Οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης µε τίτλο «Έλλην Αλεξανδρινός Ποιητής VI», στις αίθουσες του 2ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 70), έως 30 Σεπτεµβρίου.
– Εκθεση µοντέλων στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισµού θα πραγµατοποιηθεί από τις 11 έως τις 26 Μαΐου στο Μεγάλο Αρσενάλι µε τίτλο «∆ηµιουργίες» του Γιάννη Γκαγκλάκη,

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ
– Συνεχίζεται Σάββατο 9 και Κυριακή 10 Μαϊου το Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κινηµατογράφου (Palestinian Independent Film Festival – PIFF) στο θέατρο «∆ηµ. Βλησίδης» στο Κουµ Καπί µε ώρα έναρξης 19:30 και ελεύθερη είσοδο.
– Η Θεατρική Οµάδα “Πρόβα Τετραώρου”, που τελεί υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Συλλόγου Κισσάµου, παρουσιάζει την αστυνοµική κωµωδία του Ροµπέρ Τοµά: «Η παγίδα» στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου, ώρα 21:00 µ.µ., 9, 10, 13, 15, 16 και 17 Μαΐου.
– Θεατρική παράσταση «In Nomine Risus» σε σκηνοθεσία Φαίης Ψωµαδάκη, 15, 16, 17 Μαΐου στις 9 το βράδυ, ενώ στις 18 Μαΐου θα δοθεί δωρεάν παράσταση για ευπαθείς οµάδες, µε την υποστήριξη της περιφέρειας Κρήτης.
– Η θεατρική οµάδα του Γυµνασίου Κουνουπιδιανών παρουσιάζει την παράσταση «Είµαστε µια ωραία ατµόσφαιρα», Σάββατο 9 Μαΐου στις 18:30 και στις 21:00, στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων.
– Η παράσταση: «Το Σποτ» του Ζήση Ρούµπου σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων την Κυριακή 10 Μαΐου µε ώρα έναρξης στις 21.30 µ.µ.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
– Τη ∆ευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», ο Ορχάν Παµούκ θα συνοµιλήσει µε τον δηµοσιογράφο Παύλο Τσίµα, ενώ η µεταφράστρια των βιβλίων του στα ελληνικά, Στέλλα Βρετού, θα µιλήσει για την εµπειρία της από τη µεταξύ τους σταθερή επικοινωνία και για τις µεταφραστικές δυσκολίες του έργου του.
– Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονοµίδης και ο ηθοποιός ∆ηµήτρης Καπετανάκος έρχονται στην παράλληλη ενότητα του Chania Rock Festival, Discover 2026, το Σάββατο 16 Μαϊου, στις 18:30, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, και ανοίγουν µια συζήτηση για τα όρια σινεµά και ήχου.
– Οµιλία µε θέµα «Προγραµµατική µουσική» θα πραγµατοποιήσει ο Ι. Μεντζελόπουλος το Σάββατο 9 Μαΐου στις 17:30 το απόγευµα στην αίθουσα Αλίκης Βατικιώτη του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων.
– Eκδήλωση προς τιµήν του Λεωνίδα Κακάρογλου πολ. µηχανικού, ποιητή και φίλου του κινηµατογράφου οργανώνει ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ» την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00 µ.µ. στην αίθουσα του Συλλόγου.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
– Η Lebee Publications και η Περιφέρεια Κρήτης οργανώνουν παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ναντίν» της ∆ιονυσίας Κ. Πέππα, την Κυριακή 17 Μαΐου και ώρα 11:30 π.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 74, Αίθουσα 2ου ορόφου).

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

