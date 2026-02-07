Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 7/2 – 13/2

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση «Ίχνη, Σηµεία και Τέρατα», µε έργα και κατασκευές του εικαστικού Αντώνη Τσουπάκη, στο Μεγάλο Αρσενάλι έως 18 Φεβρουαρίου 2026, σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη.

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου 2026.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου 2026.

– Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021) – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…», στο Πολύκεντρο Βουκολιών έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

– Έκθεση ζωγραφικής Βάσως Μυλωνογιάννη, στην Αίθουσα Τέχνης Μυλωνογιάννη έως 15 Φεβρουαρίου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία», από τη Θεατρική Οµάδα «Πρόβα Τετραώρου», στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου, 7, 8, 11, 13, 18, 19, 20 και 23 Φεβρουαρίου στις 21:00 µ.µ.

– Θεατρικό αναλόγιο «Γράµµατα από τα Καπετανιανά» σε κείµενα Γιώργη Σταµατάκη και µουσική Λεωνίδα Μαριδάκη µε τη Μαρινέλλα Βλαχάκη τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο Καφέ «Κήπος», στις 20:00. Είσοδος ελεύθερη.

– «Σύνορα» του Χένρι Νέιλορ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, στο θέατρο «Κυδωνία», µε τους Μαρίνα Πανηγυράκη και ∆ηµήτρη Κιοστεράκη 7 και 8 Φεβρουαρίου.

– Η οµάδα Κοινό Σηµείο, ανεβάζει το έργο «Μοναξιά στην Άγρια ∆ύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο YouCA 6, 7, 8, 13, 14 και 15 Φεβρουαρίου.

– Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων

, στις 21:00, θεατρική παράσταση «Στην Αναµονή» από την καλλιτεχνική οµάδα «Αλατιέρα».

– «Μανικιούρ Πεντικιούρ» σε κείµενο και ερµηνεία Μαρινέλλας Βλαχάκη και σκηνοθετική επιµέλεια Κωστή Καπελώνη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάµου στον Άγιο Γεώργιο, Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 µ.µ. Είσοδος ελεύθερη.

– Παράσταση σύγχρονου χορού «ÀMFI: ένα αντισυµβατικό ντουέτο», µε τις Ιουλία Ζαχαράκη και Βαρβάρα Μπαρδακά, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 στο θέατρο ∆ηµήτρης Βλησίδης, στις 21:15.