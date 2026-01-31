menu
Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 31/1 – 6/2

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση «Ίχνη, Σηµεία και Τέρατα», µε έργα και κατασκευές του εικαστικού Αντώνη Τσουπάκη, στο Μεγάλο Αρσενάλι έως 18 Φεβρουαρίου 2026, σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη.

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου 2026.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου 2026.

– Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021) – Ο Άνθρωπος,  ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…», στο Πολύκεντρο Βουκολιών έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

– Έκθεση ζωγραφικής Βάσως Μυλωνογιάννη, στην Αίθουσα Τέχνης Μυλωνογιάννη από 31 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου. 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Το βιβλίο του Σταύρου Ζουµπουλάκη «Η ανακοίνωση της αλήθειας στον άρρωστο» (εκδόσεις Πόλις) θα παρουσιαστεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Το βιβλίο «Οι πίνακες της αράχνης» της Εύας Μαζοκοπάκη που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ραδάµανθυς θα παρουσιαστεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Το ποιητικό έργο «Τετολµηκεναι – Μια ελεγεία κατά του θανάτου» του Φαίδωνα Ευπειθέα (λογοτεχνικό ψευδώνυµο του δικηγόρου Αθηνών Κωνσταντίνου Γκέκα) θα παρουσιαστεί την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης (τέρµα οδού Αποκορώνου – θέση άγαλµα Κρι – Κρι).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– «Συνέβη στο Monterey» του Άκη ∆ήµου από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», στο art houseiP12House (Ηρώων Πολυτεχνείου 12), 31 Ιανουαρίου και 1 – 2 Φεβρουαρίου στις 21:00.

– Θεατρικό αναλόγιο «Γράµµατα από τα Καπετανιανά» σε κείµενα Γιώργη Σταµατάκη και µουσική Λεωνίδα Μαριδάκη µε τη  Μαρινέλλα Βλαχάκη τη ∆ευτέρα 9 Φεβρουαρίου στο Καφέ «Κήπος», στις 20:00. Είσοδος ελεύθερη.

– «Σύνορα» του Χένρι Νέιλορ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, στο θέατρο «Κυδωνία», µε τους Μαρίνα Πανηγυράκη και ∆ηµήτρη Κιοστεράκη 31 Ιανουαρίου και 1, 4, 6, 7 και 8 Φεβρουαρίου.

– Η οµάδα Κοινό Σηµείο, ανεβάζει το έργο «Μοναξιά στην Άγρια ∆ύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο YouCA 31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου.

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00 µ.µ. στο Comixadiko θα προβληθεί η ταινία «Όνειρα σε Ρόδες» (33΄) της Σοφίας Λιούλια. Είσοδος µε ελεύθερη συνεισφορά.

Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026
 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων
, στις 21:00, θεατρική παράσταση «Στην Αναµονή» από την καλλιτεχνική οµάδα «Αλατιέρα».

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στις 20:00 στην αίθουσα θεάτρου «Μανώλης Σκουλούδης» η τάξη κλασικού τραγουδιού του Βενιζελείου Ωδείου Χανίων παρουσιάζει τη Συναυλία «Στιγµές Όπερας», σε διδασκαλία της καθηγήτριας ∆έσποινας ∆ρακάκη. Είσοδος ελεύθερη.

