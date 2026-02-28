menu
Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 28/1 – 6/3

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
– Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:00 στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων (Σκρα 15, Χαλέπα) πάρτι µε τον DJ Nimo.
– Σάββατο 7 Μαρτίου στις 20:30 το βράδυ, ο Μάνος Τρυπιάς και ο Αυτοσχέδιος Μηχανισµός παρουσιάζουν στο Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων τη µουσική παράσταση «Όσα Μένουν».
– Κυριακή 8 Μαρτίου, στις 20:00, στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», αφιέρωµα στη γυναίκα µέσα από αφηγήσεις και µουσική, υπό την καλλιτεχνική επιµέλεια του ∆ηµήτρη Ντρουµπογιάννη. Αφηγούνται Άννα Μαρία Κορακάκη και ο Αιµίλιος Καλογερής,

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου 2026.
– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου 2026.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ
– «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία» από την ερασιτεχνική θεατρική οµάδα της Κισσάµου «Πρόβα τετραώρου», Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στις 21:15 στο ∆ηµαρχείο Κισσάµου.
– «Ελοντί» της Ζοέλ Λοπινό, σε σκηνοθεσία θεατρική διασκευή Στελλίνας Ιωαννίδου, µε τις Αγγελική Κουρνιδάκη και Αθηνά Μαθιουδάκη, 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου (Σάββατα στις 21:00 και Κυριακές 20:00) στο θέατρο Fatum.
– «Νότια Γη» σε κείµενο και σκηνοθεσία Άρη Νινίκα έως τις 8 Μαρτίου, κάθε Σάββατο (στις 21:00) και Κυριακή (στις 19:30, απογευµατινή) στη σκηνή Theatre 73100 (Ιονίου Πελάγους 8). Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη και Φανή Γεωργακάκη.
– Η οµάδα Κοινό Σηµείο, ανεβάζει το έργο «Μοναξιά στην Άγρια ∆ύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο YouCA 28 Φεβρουαρίου (21:00) και 1 Μαρτίου (19:30).
– Η κωµωδία του Μάκη Τσούφη «CHECK IN για 2», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Καζάκου, µε τον ίδιο και Ιωάννα Πηλιχού να κρατάνε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στο CINE ΕΛΛΗΝΙΣ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00.
– «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα», από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. σε κείµενο του Τζέιµς Φριτς, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και µουσική του Κωστή Μαραβέγια, από 28 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου και από 19 έως 22 Μαρτίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Παίζουν: Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράµµου, Χρήστος Ροδάµης.
– Performance «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», 1 και 2 Μαρτίου στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, 6 – 7 – 8 Μαρτίου στο θέατρο της «Rosa Nera» και 14 και 15 Μαρτίου στον πολυχώρο «ΠολυΤεχνείο».

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
– Παρουσίαση φωτογραφικού βιβλίου «ASNAM» του Georges Salameh, ∆ευτέρα 2 Μαρτίου στις 19:30, στον Ιστιοπλοϊκό Σύλλογο Χανίων. Για το βιβλίο θα µιλήσουν ο ίδιος ο δηµιουργός και η σχεδιάστρια Στεφανία Ορφανίδου.

