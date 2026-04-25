Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 25/4 – 1/5

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Βραδιά ποίησης, µουσικής και συζήτησης διοργανώνεται σήµερα Σάββατο 25 Απριλίου, στις 20:00, στο Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών, στην οδό Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 5, στα Χανιά, µε στόχο την ενίσχυση της Αγωνιστικής Κίνησης κατά των Πλειστηριασµών. Είσοδος ελεύθερη.

– Μουσική βραδιά µε ρετρό µελωδίες των δεκαετιών του ’40 και του ’50 θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:00 το βράδυ στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου µε ελεύθερη είσοδο. Συµµετέχουν σπουδαστές της σχολής Σύγχρονου Τραγουδιού του Βενιζελείου Ωδείου (τάξη ∆έσποινας ∆ρακάκη).

– Το Μουσικό Σχολείο Χανίων θα πραγµατοποιήσει το β’ µέρος του 2ου Μουσικού Φεστιβάλ που διοργανώνει, 27 και 28 Απριλίου 2026 στις 20.30 στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Συµµετέχουν οργανικά σύνολα του σχολείου παρουσιάζοντας έργα κλασικής, παραδοσιακής, τζαζ και σύγχρονης µουσικής. Καθώς και τάξεις του υποχρεωτικού πιάνου, λύρας, φλάουτου και µονωδίας.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

– Οι εκθέσεις 1. «Οι άνθρωποι και το έργο», 2. σπάνιες εκδόσεις και βιβλία ιδιωτών, της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων και του Λυκείου Ελληνίδων / Παράρτηµα Χανίων καθώς και 3. «Τα εξώφυλλα» του ζωγράφου Γιάννη Βαλαβανίδη, φιλοξενούνται στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση 50 χρόνων από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (12.05.1976) του Νόµου 320/76 «Περί συστάσεως Πνευµατικού Κέντρου Χανίων». Οι εκθέσεις είναι επισκέψιµες από το κοινό (µε ελεύθερη είσοδο) πρωί ή απόγευµα κατά τις ώρες 10:00 π.µ. – 14:00 µ.µ. και 18:00 µ.µ. – 21:00 µ.µ., εκτός επίσηµων αργιών.

– Η έκθεση σύγχρονης τέχνης «ΚΥΘέΡΙΑ ΑΦΡΟ∆ίΤΗ ΙΙ – Από το Κρυφό Ερωτικό Πάθος στη ∆ιαδικτυακή Αναζήτηση του Έρωτα» µέχρι 20 Μαΐου 2026, ανοιχτά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00, µε ελεύθερη είσοδο, στο Πολύκεντρο Βουκολιών του ∆ήµου Πλατανιά.

– Εικαστική έκθεση µε τίτλο «Προσωπική Αρχαιολογία» της Λαµπρινής Μποβιάτσου 25 και 26 Απριλίου, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Εσπερίδα µε τίτλο «Μνήµη Καβάφη VI» και οµαδική έκθεση σύγχρονης τέχνης µε τίτλο «Έλλην Αλεξανδρινός Ποιητής VI», θα παρουσιαστούν την Τετάρτη, 29 Απριλίου 2026, στις 20:00, στις αίθουσες του 2ου ορόφου του Πνευµατικού Κέντρου Χανίων, (Ανδρέα Παπανδρέου 70).

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– «Η παρέλαση» της Λούλας Αναγνωστάκη θα παρουσιαστεί Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Απριλίου, στις 21:00, στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», σε σκηνοθεσία Νεκτάριου Λιονάκη και ερµηνεία των Μανώλη Πίτερη – Κλωθάκη και Χριστιάνα Κατσιµπράκη.

– Η παράσταση: “Το Σποτ” του Ζήση Ρούµπου σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου θα παρουσιαστεί στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων την Κυριακή 10 Μαΐου µε ώρα έναρξης στις 21:30 µ.µ.

Είναι µια κωµωδία γύρω από το γύρισµα ενός διαφηµιστικού σποτ για την Ελλάδα. Παίζουν ο ∆ηµήτρης Μακαλιάς, η Άννα Μενενάκου, η ∆ανάη Μιχαλάκη, ο Άλκης Μπακογιάννης, ο Ζήσης Ρούµπος και ο Χάρης Χιώτης.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Το µυθιστόρηµα του πρώην πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Γιάννη Α. Φίλη µε τίτλο «Άνεµοι της Λιµνοθάλασσας» (Εκδόσεις Έναστρον, 2026) θα παρουσιαστεί στην αίθουσα του ΚΑΜ στο Μεγάλο Αρσενάλι τη ∆ευτέρα 4 Μαΐου στις 19:30.

– Η συγγραφέας Βάννα Κατσαρού θα βρεθεί στα Χανιά σήµερα Σάββατο 25 Απριλίου 2026, προσκεκληµένη του ∆ικτύου Συνεργατικών Σχολείων «Συνοδοιπόροι της Αγάπης», όπου στις 11:00 π.µ. στο Γιαλί Τζαµί, θα παρουσιάσει το βιβλίο της: «Το παιδί και το κρι κρι» σε εικονογράφηση Μαίης Σταθοπούλου, που αποτελεί την έµπνευση του προγράµµατος «Ολάνθιστοι Ανήφοροι».