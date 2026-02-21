Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 21/2 – 27/2

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας Μαρίας Ξενάκη µε τίτλο «Ακουαρέλες», παρουσιάζεται έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026 στο «ΠολυΤεχνείο» (Χατζηµιχάλη Νταλιάνη 40).

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου 2026.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου 2026.

– Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021) – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…», στο Πολύκεντρο Βουκολιών έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία», από τη Θεατρική Οµάδα «Πρόβα Τετραώρου», στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου 23 Φεβρουαρίου στις 21:00 µ.µ.

– «Ελοντί» της Ζοέλ Λοπινό, σε σκηνοθεσία θεατρική διασκευή Στελλίνας Ιωαννίδου, µε τις Αγγελική Κουρνιδάκη και Αθηνά Μαθιουδάκη, 21-22 και 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου (Σάββατα στις 21:00 και Κυριακές 20:00) στο θέατρο Fatum.

– «Νότια Γη» σε κείµενο και σκηνοθεσία Άρη Νινίκα έως τις 8 Μαρτίου, κάθε Σάββατο (στις 21:00) και Κυριακή (στις 19:30, απογευµατινή) στη σκηνή Theatre 73100 (Ιονίου Πελάγους 8 – πίσω από Χαλκιαδάκη max, λεωφόρος Κ. Καραµανλή). Παίζουν: Ιώ Ασηθιανάκη και Φανή Γεωργακάκη.

– Η οµάδα Κοινό Σηµείο, ανεβάζει το έργο «Μοναξιά στην Άγρια ∆ύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο YouCA 27 και 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου.

– Η κωµωδία του Μάκη Τσούφη «CHECK IN για 2», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Καζάκου, µε τον ίδιο και Ιωάννα Πηλιχού να κρατάνε τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, στα Χανιά, στο CINE ΕΛΛΗΝΙΣ, την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:00.

– «4 λεπτά & 12 δευτερόλεπτα», από το ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.Κ. σε κείµενο του Τζέιµς Φριτς, σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και µουσική του Κωστή Μαραβέγια, από 28 Φεβρουαρίου έως 5 Μαρτίου και από 19 έως 22 Μαρτίου, στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης». Παίζουν: Μάριος Βερτζίνης, Κατερίνα Πυρινή, Μαργαρίτα Ράµµου, Χρήστος Ροδάµης.

– Performance «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», 1 και 2 Μαρτίου στο Καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, 6 – 7 – 8 Μαρτίου στο θέατρο της «Rosa Nera» και 14 και 15 Μαρτίου στον πολυχώρο «ΠολυΤεχνείο».

– Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης», θεατρική παράσταση «Η τυροφάγος» για παιδιά, σε κείµενο – σκηνοθεσία: Αγλαΐας Νάκα. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– ∆ιάλεξη του ∆ρ. Νικολάου Κυλάφη αστροφυσικού, οµότιµου καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε θέµα: «Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για τις Μαύρες Τρύπες και δεν ξέρατε ποιον να ρωτήσετε», Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Παρουσίαση του βιβλίου «Απουσίες» της Ελένης Γκιργκινούδη, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 20:00 το βράδυ στο καφέ-µπαρ «Φούρνος» στη Χαλέπα (Λάκκων 2).

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Σάββατο 7 Μαρτίου στις 20:30 το βράδυ, ο Μάνος Τρυπιάς και ο Αυτοσχέδιος Μηχανισµός παρουσιάζουν στο Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων τη µουσική παράσταση «Όσα Μένουν».