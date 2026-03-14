Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 14/3-20/3

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

– Συναυλία της Μικτής Χορωδίας ΕυΡΙΘΥ Chorus από το Ρέθυµνο, Σάββατο 14 Μαρτίου στις 20:30, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Παλαιό Λιµάνι.

– Ρεµπέτικο γλέντι Σάββατο 14 Μαρτίου στις 20:00 µ.µ. στο Κοινωνικό Στέκι – Στέκι Μεταναστών µε το µουσικό σχήµα «Ανδροµέδα».

Κυριακή 15 Μαρτίου στις 20.00 θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» παρουσίαση της καντάτας για χορωδία, ορχήστρα, σολίστες και αφηγητή, «Ωδή στον Ελευθέριο Βενιζέλο», σε µουσική σύνθεση Γιάννη Μεντζελόπουλου και ποίηση των Κωστή Παλαµά, Γεωργίου Στρατήγη, Ιωάννη Κωνσταντινίδη και Μιλτιάδη Μαλακάκη.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου.

– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ

– Ο µονόλογος για την Παλαιστίνη «Πάντοτε ζήλευα τα αποδηµητικά πουλιά», σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Γκιζώτη, 19 και 20 Μαρτίου, στις 21:00, στο θέατρο Fatum (∆ικτύνης 17).

– Θεατρική παράσταση «Η ∆ίκη του Θηραµένη µε τα µάτια της Χηµείας και του Χορού», από το 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων, Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026, στις 20.00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύθερη.

– Performance «Το είδωλο του Αντονέν Αρτώ», από την artistic performance team «Ανάµεσα στο Φως και τη Σκιά», 14 – 15 Μαρτίου στον πολυχώρο «ΠολυΤεχνείο».

– Θεατρική διασκευή του βιβλίου «Κ. Καρυωτάκης – Ανοιξιάτικο ∆είλι, 1928», του Μιχάλη Τζανάκη, 14, 15, 16 & 18 Μαρτίου 2026, 3 & 4 Απριλίου 2026, στις 21:00 µ.µ., στη µικρή σκηνή των Εκδόσεων Ραδάµανθυς (Γ. Ξέπαπα 7, στα Χανιά).

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

– Συνάντηση του κύκλου «Ο Κρητικός Πολιτισµός σε… Κρίση;» στην Ορθόδοξο Ακαδηµία Κρήτης, Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 11:00 π.µ., µε τη συµµετοχή των καλλιτεχνών Μαρία Μανουσάκη και Μάριου Ιωαννίδη.

– ∆ιάλεξη µε θέµα «Πολυρρήνια, το προφίλ της αρχαίας πόλης» από την επίτιµη έφορος αρχαιοτήτων Σταυρούλα Μαρκουλάκη, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στις 19:30 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

– Αφήγηση λαϊκών παραµυθιών για παιδιά από 8 ετών και πάνω, από τη θεατρική οµάδα «4» και τους «Παραµυθάδες της Πόλης των Χανίων», Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, 19:30 µ.µ., στο Παράρτηµα Παιδιών και Νέων Χανίων (Αποκορώνου 166). Αντί εισόδου θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς.

– Τιµητική εκδήλωση µε τίτλο «Ζαχαρένια Σηµανδηράκη: Μια ζωή προσφοράς» θα πραγµατοποιηθεί Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, 18:00 µ.µ., στο καφέ «Κήπος».

Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 20:00, στο Comixadiko (Ξέπαπα 15) Μαραθώνιος Αφηγήσεων. Είσοδος ελεύθερη.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

– Το βιβλίο της Κατερίνας Βλαχάκη «Μπαοµπάµπ» (εκδ. Καλειδοσκόπιο) θα παρουσιαστεί Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, 19:30 µ.µ., στον Ιστιοπλοϊκό Όµιλο Χανίων – Νεώριο Μόρο (Ακτής Ενώσεως, ενετικό λιµάνι Χανίων).

– Το βιβλίο των Μαρίας Σκορδύλη και Αθηνάς ∆ριτσάκη «Το Ανιστόρισµα της Λευτεριάς. ΚΡΗΤΗ 1821», µε εικόνες της Λιάνας ∆ενεζάκη, θα παρουσιαστεί Πέµπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 18:30 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

