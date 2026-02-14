menu
Χανιά: Πολιτιστική ατζέντα 14/2 – 20/2

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
– Παρουσίαση του τόµου «Συλλογή Ιωάννου Ν. Μάντακα – Ηχογραφήσεις ριζίτικου τραγουδιού» (αποµαγνητοφώνηση, έρευνα και τεκµηρίωση ∆ηµήτρη Κολλίντζα και εισαγωγή επιµέλεια Κωνσταντίνου Φουρναράκη) Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 19:00, στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
– Έκθεση «Ίχνη, Σηµεία και Τέρατα», µε έργα και κατασκευές του εικαστικού Αντώνη Τσουπάκη, στο Μεγάλο Αρσενάλι έως 18 Φεβρουαρίου 2026, σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη.
– Έκθεση εικαστικών έργων της Λυδίας ∆αµπασίνα µε τίτλο «Red Line, Κόκκινη γραµµή, Ligne rouge» στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων έως 19 Απριλίου 2026.
– Έκθεση «Αλέκος Φασιανός – Κάρολος Καµπελόπουλος: Μια γνωριµία στο Παρίσι», σε επιµέλεια Μυρτώς Κοντοµιτάκη, στο Μουσείο «Μοναστήρι του Καρόλου» έως 29 Μαϊου 2026.
– Έκθεση σύγχρονης τέχνης «Μίκης Θεοδωράκης (1925–2021) – Ο Άνθρωπος, ο Μουσικός, ο Πολιτικός, ο Επαναστάτης…», στο Πολύκεντρο Βουκολιών έως 28 Φεβρουαρίου 2026.
– Έκθεση ζωγραφικής Βάσως Μυλωνογιάννη, στην Αίθουσα Τέχνης Μυλωνογιάννη έως 15 Φεβρουαρίου.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΒΟΛΕΣ
– «Βικτόρ ή τα παιδιά στην εξουσία», από τη Θεατρική Οµάδα «Πρόβα Τετραώρου», στην αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ήµου Κισσάµου 18, 19, 20 και 23 Φεβρουαρίου στις 21:00 µ.µ.
– «Ελοντί» της Ζοέλ Λοπινό, σε σκηνοθεσία θεατρική διασκευή Στελλίνας Ιωαννίδου, µε τις Αγγελική Κουρνιδάκη και Αθηνά Μαθιουδάκη, 14-15-21-22 και 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου (Σάββατα στις 21:00 και Κυριακές 20:00) στο θέατρο Fatum.
– «Σύνορα» του Χένρι Νέιλορ, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, στο θέατρο «Κυδωνία», µε τους Μαρίνα Πανηγυράκη και ∆ηµήτρη Κιοστεράκη 15 Φεβρουαρίου στις 19:30 µ.µ. Θα ακολουθήσει συζήτηση µε τους Ηλία Μαλεβίτη, Ρόδη Λοχαΐτη, Άγγελο Αλαφρό, Μιχάλη Βιρβιδάκη.
– Η οµάδα Κοινό Σηµείο, ανεβάζει το έργο «Μοναξιά στην Άγρια ∆ύση» του Μάρτιν ΜακΝτόνα, σε σκηνοθεσία Χρήστου Ραχιώτη, στο YouCA 14 και 15 Φεβρουαρίου.
– Σάββατο 14 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 17:00 µ.µ. προβολή της ταινίας «MAUTHAUSEN» στον κινηµατογράφο «Αττικόν».
– Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 20:00 µ.µ. προβολή της ταινίας «Ηλιοτρόπιο» του Βιτόριο Ντε Σίκα στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
– ∆ιάλεξη του ∆ρ. Νικολάου Κυλάφη αστροφυσικού, οµότιµου καθηγητή Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε θέµα: «Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για τις Μαύρες Τρύπες και δεν ξέρατε ποιον να ρωτήσετε», Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026, στις 19:00 µ.µ., στο Πνευµατικό Κέντρο Χανίων. Είσοδος ελεύθερη.
– ∆ιάλεξη του Εµµανουήλ Βαρβούνη, καθηγητή Λαογραφίας, του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, µε θέµα «Ο κρητικός πολιτισµός σε… κρίση;», ∆ευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00, στην Κεντρική Αίθουσα της Ορθοδόξου Ακαδηµίας Κρήτης.

