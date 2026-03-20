Χανιά: Πολιτικό μνημόσυνο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο με ομιλήτρια τη Γαλλίδα Πρέσβειρα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Γαλλίδα πρέσβειρα Laurence Auer (φωτ.) θα είναι η ομιλήτρια στο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου την Κυριακή 22 Μαρτίου, με το οποίο κορυφώνονται οι διήμερες εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά για την επέτειο των 90 ετών από τον θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου (φωτ.2).

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 19:00 μ.μ. στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» στη Χαλέπα απονέμονται τα βραβεία του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Δοκιμίου για την Γ΄ Γυμνασίου και την Γ΄ Λυκείου, που διοργανώνει το Ίδρυμα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Θέμα του φετινού διαγωνισμού ήταν: «Το ηγετικό πρότυπο του Βενιζέλου, 90 χρόνια μετά τον θάνατό του».
Για την Γ΄ Γυμνασίου το πρώτο βραβείο απονέμεται στην Πασχαλιά Κεμανετζή (Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης), το δεύτερο στον Μάξιμο Γεωργίου (Εκπαιδευτήρια Δούκα, Μαρούσι) και το τρίτο στον Γιώργο Οικονόμου (4ο Γυμνάσιο Κορίνθου). Για την Γ΄ Λυκείου το πρώτο βραβείο απονέμεται στην Όλγα Δαφνά (ΓΕΛ Σούδας), το δεύτερο στον Δημήτρη Κολίτση (1ο Πρότυπο ΓΕΛ Χαλκίδας) και το τρίτο στον Αλέξανδρο Τζιώρα (Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης).

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ομιλία από τη μουσειοπαιδαγωγό του Ιδρύματος Ρία Μαρκουλάκη με θέμα «Εθνικό Ίδρυμα “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”: Η ιστορική μνήμη στη σύγχρονη εκπαίδευση».
Χορηγοί των βραβείων είναι οι Γιώργος και Έφη Παμπούκη (βραβεία Γυμνασίου), η Οικογένεια Καλογερή στη μνήμη του Καπετάν Γιάννη Καλογερή (Α΄ βραβείο Λυκείου), η Αργυρώ Χανιωτάκη-Σμυρλάκη στη μνήμη του Ιωσήφ Σμυρλάκη (Β΄ βραβείο Λυκείου) και η Φαλή Βογιατζάκη στη μνήμη του πατέρα της Γεωργίου Βογιατζάκη (Γ΄ βραβείο Λυκείου).
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι ο Σύλλογος των Φίλων του Ιδρύματος, οι Γιώργος και Έφη Παμπούκη, η Γρηγορία Μαλεφάκη, το Akali Hotel – Οικογένεια Θεοδωράκη, το Ξενοδοχείο «Χαλέπα», το Avra City Boutique Hotel – Οικογένεια Χανιωτάκη.

Tην Κυριακή 22 Μαρτίου, στις 11:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο πολιτικό μνημόσυνο των Ελευθερίου και Σοφοκλή Βενιζέλου, που διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων και το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».
Το Α΄ μέρος της εκδήλωσης (επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου) θα πραγματοποιηθεί στους Τάφους των Βενιζέλων.
Το Β΄ μέρος, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Μανούσος Μανουσάκης» (Γ2.1, Γαλάζια Αμφιθέατρα) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ομιλήτρια (στα ελληνικά) θα είναι η Πρέσβειρα της Γαλλίας, Laurence Auer. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι συνδιοργανωτές.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

