Χανιά: Πολιτική εκδήλωση τιμής στους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ διοργανώνει, όπως ανακοινώθηκε, πολιτική εκδήλωση τιμής στους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 7μ.μ. στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Μάλεμε στον Πλατανιά. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν οι τρεις Χανιώτες εκτελεσθέντες, ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης από τον Πλατανιά Κυδωνίας, ο Παναγιώτης Κορναράκης ή Κορνάρος από το Σφακοπηγάδι Κισσάμου και ο Νίκος Μαριακάκης από την πόλη των Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «θα μιλήσει ο Γιώργος Κορναράκης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ.

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ και τα Τομεακά Συμβούλια Χανίων και Σπουδάζουσας της ΚΝΕ καλούν όλα τα μέλη, τους οπαδούς και τους φίλους του Κόμματος τις επόμενες δύο εβδομάδες σε πλατιά οικονομική δουλειά για την ενίσχυση του Κόμματος προς τιμήν της θυσίας των εκτελεσμένων συντρόφων και του αγώνα τους, που συνεχίζουν μέχρι τη νίκη.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τους 200 εκτελεσμένους κομμουνιστές στην Καισαριανή μάς έχουν συγκλονίσει βαθιά. Απέδειξαν αυτό που όλος ο ελληνικός λαός ήδη γνώριζε: Οι 200 ήρωες, τα μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, στάθηκαν όρθιοι, αγέρωχοι απέναντι στον θάνατο, γιατί εκπροσωπούσαν και υπερασπίζονταν ανώτερα ιδανικά, πάλευαν για τη λευτεριά της πατρίδας μας, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Απέδειξαν ότι το φως του αγώνα θα νικά πάντα το σκοτάδι του άδικου.

Η καλύτερη τιμή για τη θυσία τους είναι η ενίσχυση του ΚΚΕ, για να βαδίσει ο λαός μας στον δρόμο της ανατροπής»