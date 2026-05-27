Χανιά: Ποινή στον 25χρονο για παράνομη είσοδο στη χώρα

Ποινή φυλάκισης τριών ετών και 5.000 ευρώ πρόστιμο επέβαλλε στον 25 χρόνο υπήκοο Πακιστάν το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Η ποινή αφορά την παράνομη είσοδο στη χώρα καθώς ο 25χρονος δεν είχε νομιμοποιητική εγγραφα.

Ο ίδιος ανέφερε πως ζούσε και εργάζονταν σε θερμοκήπια σε Σταυρό και Χωράφια Ακρωτηρίου και εκεί διέμενε. Για τις άλλες κατηγορίες εμπλοκής του 25χρονου στην υπόθεση της βαριάς σκοπουμενης βλάβης σε βάρος του κοριτσιού 3,5 ετών της συντροφου του ακόμα δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος υποστηρίζει ότι του τηλεφώνησε η σύντροφος του πήγε σπίτι της και είδε το παιδί τραυματισμένο χωρίς να ξέρει πως έγινε αυτό.