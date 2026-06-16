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Χανιά: Πλωτή πολυτέλεια αρόδο στο ενετικό λιμάνι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Πλωτή πολυτέλεια στο ενετικό λιμάνι των Χανίων με το γιοτ «Vive La Vie» να βρίσκεται αρόδο.
Πρόκειται για ένα σουπερ γιοτ μήκους 59,4 μέτρων (195 πόδια) που κατασκευάστηκε από το διάσημο ναυπηγείο Lürssen στη Γερμανία και παραδόθηκε το 2008.
Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 13 επισκέπτες 7 καμπίνες, συμπεριλαμβανομένης μιας καμπίνας VIP. Υποστηρίζεται από πλήρωμα 15 ατόμων.
Ιδιοκτήτης του γιοτ φέρεται να είναι Ελβετός δισεκατομμυριούχος και επιχειρηματίας.

 

φωτ.: https://www.lurssen.com/en/new-build/yachts/vive-la-vie/

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