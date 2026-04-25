Χανιά: Πλήθος κόσμου στα εγκαίνια της έκθεσης για το αρχείο των Κουτσουρέληδων

Οι σκοποί, η δισκογραφία, η μουσική παρουσία ακόμα και το παλιό καφενείο των Κουτσουρεληδων στο Καστέλι Κισσάμου αναβίωσε στην έκθεση που εγκαινιάστηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Μ. Αρσεναλι.

Η έκθεση με το αρχείο της οικογένειας των Κουτσουρέληδων εγκαινιάστηκε παρουσία πλήθους κόσμου.

Εκτός από τις φωτογραφίες, τα δημοσιεύματα στο χώρο της έκθεσης υπάρχει και ψηφιακό τμήμα όπου ο επισκέπτης μπορεί να ακούσει σκοπούς και τραγούδια των καλλιτεχνών.

Το στόχο του πολιτιστικού συλλόγου Λουσακιων που είναι ο διοργανωτής της έκθεσης να προχωρήσει η δημιουργία του “Μουσείου Μουσικών Κρήτης”, μια πρωτοποριακή ιδέα που εδώ και χρόνια προσπαθούν να υλοποιήσουν περιέγραψε ο προέδρος του Μ. Πατερακης. Στην αξία του υλικού που παρουσιάζεται στάθηκε η καθηγήτρια μουσικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ρ. Λουτζακη. Στο χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Ν. Καλογερης επανέλαβε τη δέσμευση του για χρηματοδότηση από την περιφέρεια του ψηφιακού αρχείου του Μουσείου.

Το παρών στα εγκαίνια έδωσαν μεταξύ άλλων η υφυπουργός Σ. Βολουδάκη, ο βουλευτής Α. Μαρκογιαννάκης, ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηρακης, ο δήμαρχος Πλατανιά Γ. Μαλανδράκης, ο αντιδήμαρχος Κισσάμου Γ. Μακράκης κα.

Την έκθεση µε τίτλο «Ήθελα να ’µουν άρωµα…» που συνδιοργανώνουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λουσακιών, οι ∆ήµοι Κισσάµου και Χανίων και η Περιφέρεια Κρήτης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού – Γενική Γραµµατεία Σύγχρονου Πολιτισµού.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης που θα διαρκέσει έως 3 Μαίου είναι 09:00-21:00 (είσοδος ελεύθερη).