Χανιά: Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα (φωτ.)

Πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα στο κέντρο των Χανίων λόγω της έντονης βροχόπτωσης που ξεκίνησε το μεσημέρι της Πέμπτης.

Κεντρικοί δρόμοι αλλά και μικρότεροι μετατράπηκαν σε ποτάμια, με καταστηματάρχες να διαμαρτύρονται για την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα των δημόσιων υποδομών απορροής των υδάτων.

«Πριν από περίπου 6 χρόνια είχε ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Τότε όμως έβρεχε κάπου 45 λεπτά, τώρα μέσα 10-12 λεπτά βροχής είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει!», σημείωσε ο κ. Κώστας Παπαμιχελάκης που διατηρεί επιχείρηση στην οδό Αποκορώνου. Μιλώντας στα «Χ.ν.» τόνισε ότι το νερό έφτασε 10 πόντους πάνω από τη στάθμη της εισόδου του καταστήματος με συνέπεια να μπει μέσα στο κατάστημά του».

Ζημιές, όπως επεσήμανε, σημειώθηκαν και στο υπόγειο της επιχείρησής του, όπως και σε παράπλευρα υπόγεια, όπου φυλάσσονταν ευπαθή προϊόντα. «Μπήκαν πάρα πολλά νερά και καταστράφηκαν ευπαθή προϊόντα. Τις ακριβείς ζημιές θα τις αποτιμήσω αύριο. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται με 10 λεπτά έντονη βροχή να ανέβει πάνω από 10 εκατ. η στάθμη του νερού. Δρόμος και πεζοδρόμιο έγιναν ένα. Συνεπώς κάτι έχει γίνει λάθος», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι «αφενός τότε που κατασκευάστηκαν τα νέα πεζοδρόμια το ρείθρο κατέβηκε πολύ πιο χαμηλά – κάτι που είχα επισημάνει ο ίδιος εγγράφως στο ΤΕΕ – αλλά και τα σιφώνια που είναι πάνω στα πεζοδρόμια είναι φραγμένα. Είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Οι ζημιές αυτές είναι πέρα από κάθε λογική».