Χανιά: Πήγε στην αστυνομία με… σουγιάδες

Συνελήφθη χθες (03.06.2026) πρωινές ώρες στα Χανιά 64χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για της παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. « χθες (03.06.2026) το πρωί συνελήφθη ο 64χρονος διότι κατά την είσοδό του εντός του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων και κατά την διάρκεια ελέγχου με χρήση μαγνητικής πύλης και σαρωτή ασφαλείας X-RAY, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια (σουγιάδες) τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 64χρονος επρόκειτο να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία για διεκπεραίωση προσωπικής του υπόθεσης.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων»

* φωτ. αρχείου