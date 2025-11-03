Χανιά: Περισσότερα από 500 εκπαιδευτικά κενά στα σχολεία

Περισσότερα από 500 κενά καταγράφουν γονείς και εκπαιδευτικοί σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια- ΕΠΑΛ των Χανίων. Το μεσημέρι της Δευτέρας μέλη της “Ενωσης Γονέων Δ. Χανίων” και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώθηκαν έξω από το κτήριο των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ζητώντας την άμεση κάλυψη των κενών!

«Μπήκε ο Νοέμβρης και τα κενά δεν έχουν ακόμα καλυφθεί! Έχουμε 500 εκπαιδευτικά κενά στο Νομό Χανίων και η λύση που περιμένουμε είναι η τρίτη φάση των αναπληρωτών, που γνωρίζουμε όμως ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς δεν αναπληρώνονται τα κενά» δήλωσε ο κ. Σταμάτης Μαμάκας πρόεδρος “Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων του Δ. Χανίων”.

Δίνοντας μερικά στοιχεία για την κατάσταση σε κάποιες σχολικές μονάδες σημείωσε επίσης:

• Τα ειδικά σχολεία των Στερνών νοσηλευτή δεν έχουν και τα παιδιά του νηπιαγωγείου μπορούν να πάνε μόνο δύο φορές την εβδομάδα στο σχολείο και του Δημοτικού τρεις φορές την εβδομάδα. Από την αρχή της χρονιάς τα συγκεκριμένα παιδιά έχουν κάνει 10 ημέρες μάθημα.

• Το 2ο Γυμνάσιο είναι το μοναδικό σχολείο με την Ιταλική γλώσσα χωρίς εκπαιδευτικό.

• Στο Μουσικό Σχολείο δεν υπάρχει μαθηματικός.

• Στο Δ.Σ. Βαρυπέτρου δεν υπάρχει παράλληλη στήριξη.

«Παλεύουμε για όλα τα ζητήματα όπως το στεγαστικό, για το ότι υπάρχουν Δημοτικά χωρίς ολοήμερο. Την ίδια ώρα χρήματα για εξοπλισμούς βρίσκονται όχι όμως για την παιδεία και την υγεία» κατέληξε ο κ. Μαμάκας.

Για τον ΣΕΠΕ η κ. Αργυρώ Χαραλαμπάκη υπογράμμισε πως « είναι Νοέμβρης πια και βλέπουμε οι ελλείψεις να είναι πολλές. Να αναφερθώ ότι στην πρωτοβάθμια ξεπερνούν τις 300 κατά βάσει παράλληλες στηρίξεις και κενά σε μαθητές που έχουν μαθησιακές αδυναμίες και έχουν ανάγκη την στήριξη και όμως έχουν αφεθεί στο έλεος. Δεν είναι θέμα αδυναμίας της κυβέρνησης να φέρει τους εκπαιδευτικούς που είναι απαραίτητοι στα σχολεία. Εφαρμόζουν με κάθε τελεία και κόμμα την πολιτική που έχουν κληθεί να εφαρμόσουν. Είναι οι επιλογές της κυβέρνησης αυτές που έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες στα σχολεία. »

Η ίδια πρόσθεσε πως αυτήν την περίοδο διαπιστώνεται μια στροφή στην πολεμική οικονομία και την ίδια ώρα « κάθε ανάγκη κοινωνικής παροχής πετιέται στον κάλαθο των αχρήστων.»