Χανιά: Περιπολίες πυρασφάλειας και από τον Στρατό – Αναζητείται λύση για οχήματα

Γιάννης Λυβιάκης
0

Στη μάχη κατά των πυρκαγιών θα ριχτεί για μια ακόμη χρονιά και ο Στρατός στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη με 24ωρες περιπολίες. Ωστόσο, αναζητούνται λύσεις για την εύρεση κατάλληλων οχημάτων και για θέματα μέριμνας του προσωπικού που θα εκτελεί τις περιπολίες!

Το θέμα συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα (11 Μαΐου 2026Π), σε συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Νικόλαου Αντωνόπουλου, καθώς και του Προέδρου της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Νικόλαου Μαρινάκη, ο οποίος εκπροσωπούσε και την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, με τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Χανίων και των Α/Μ Ταγμάτων στο Ηράκλειο και Ρέθυμνο, Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστάκη, μέσα σε ιδιαίτερα θετικό και παραγωγικό κλίμα.

Σε σχετική ανακοίνωση των Ενώσεων Στρατιωτικών αναφέρεται ότι «κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο».

Προστίθενται ότι «ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της επίσπευσης ένταξης του στεγαστικού προγράμματος του ΥΠ.ΕΘ.Α. για το Στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί σε όλη την Κρήτη και ειδικά για την περιοχή του Ηρακλείου, λόγω μηδενικής μέριμνας στέγασης. Επισημάνθηκε και η εμπλοκή του Στρατιωτικού προσωπικού στα περίπολα πυρασφάλειας, ειδικότερα στις αυξημένες απαιτήσεις της αντιπυρικής περιόδου, με τα 24ωρα κλιμάκια που πρόκειται να εφαρμοστούν, αναζητώντας λύσεις σχετικά με την εύρεση κατάλληλων οχημάτων και θέματα μέριμνας προσωπικού για την εκτέλεση αυτών.
Επιπλέον, συζητήθηκαν τρόποι επιτάχυνσης της διαδικασίας καταβολής αποζημιώσεων φύλλων πορείας, υγειονομικών δαπανών και οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή του Στρατιωτικού προσωπικού σε οικονομικές αποζημίωσεις, ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία γραφείων των Ενώσεων, καθώς και θέματα σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων υπέρ του προσωπικού».

Επίσης, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο σημαντικό έργο που έχει πραγματοποιηθεί από την 5η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία στις στρατιωτικές λέσχες, καθώς και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στους χώρους άθλησης και στα γυμναστήρια προς όφελος των στελεχών. Οι εκπρόσωποι των Ενώσεων εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον κ. Ταξίαρχο Νικόλαο Κωστακη για τη συνεργασία και τη διαρκή στήριξη στα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διάθεση συνέχισης της συνεργασίας και ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των στελεχών.
Οι Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τα ζητήματα που απασχολούν το Στρατιωτικό προσωπικό και να επιδιώκουν τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

