Χανιά: Πέντε εκδόσεις για την πολιτιστική ταυτότητα Καντάνου – Σελίνου

Η ιστορία, ο πολιτισμός και η φυσική κληρονομιά της περιοχής του Δήμου Καντάνου – Σελίνου αναδεικνύονται μέσα από πέντε βιβλία τα οποία παρουσιάζονται στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης.

Τα βιβλία εκδόθηκαν τα τελευταία χρόνια με την συνδρομή του Δήμου Καντάνου-Σελίνου και άλλων φορέων και όλα αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό και τη φυσική κληρονομιά της περιοχής του Σελίνου.

Η παρουσίαση έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Επιστημόνων Σελίνου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Κισσάμου και Σελίνου, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Καντάνου-Σελίνου και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων.

Τα βιβλία είναι:

1. Το λεύκωμα: «ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ Ονειρεμένος τόπος». Το βιβλίο εκδόθηκε από τον Δήμο Καντάνου Σελίνου και σε αυτό γίνεται παρουσίαση τοπίων του δήμου καθώς και θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό, την φυσική κληρονομιά της περιοχής του Σελίνου.

Για την σύνταξη του, είχε συγκροτηθεί από τον δήμο Καντάνου – Σελίνου μια πενταμελής επιτροπή, στην οποία συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ελευθέριος Καστανάκης (που ήταν και πρόεδρος) και Στυλιανός Καλογρίδης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Επιστημόνων Σελίνου Λουκάς Μπασιάς, ο Λαογράφος-Συλλέκτης Ευτύχιος Κορκίδης και η Μαρκέλλα Περάκη.

Εκδόθηκε το 2023.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο Νίκος Αποστολάκης, Πρόεδρος Πολιτιστικού – Παραδοσιακού Συλλόγου Σελίνου και ο Στυλιανός Καλογρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

2. Το βιβλίο: «Βλέμματα Αγίων». Η έκδοση παρουσιάζει εκκλησίες του Σελίνου και πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Καντάνου Σελίνου με την συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού – Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων.

Τα κείμενα είναι της Δρ. Χρύσας Μπούρμπου και του Γιάννη Φαντάκη, ενώ τον συντονισμό είχε η Προϊσταμένη της υπηρεσίας Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου και η Δρ. Χρύσα Μπούρμπου.

Εκδόθηκε το 2024.

Για το βιβλίο μίλησε ο γενικός διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς. Οπως είπε, μεταξύ άλλων, «το παρόν Λεύκωµα είναι µία ευκαιρία να στοχαστούµε πώς «σε» και «για» µία στιγµή η φωτογραφία συνδέει όλους «εµάς» και «εκείνους», το τότε και το τώρα. Ξαναβλέπουµε το παρελθόν µέσα από ό,τι διασώζεται και ό,τι έχει οριστικά παρέλθει, μέσα από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μας καλεί σε ένα «ταξίδι» στις ιστορικές σελίδες του Σελίνου, µε τους ανθρώπους να δηµιουργούν νέες προοπτικές για τον τόπο τους µε το κτίσιµο νέων οικισµών, καλλιεργώντας τη γη τους, κτίζοντας το σχολειό τους και πρωτίστως τις εκκλησιές τους και τα µοναστήρια τους και τα άγια «κονοστάσια» του, τις πέτρες αυτές που μέσα στη σιωπή τους «κράζουν» και διηγούνται».

3. Η έκδοση: «Ιερός ναός Αγίας Τριάδας Κακοδικίου. Πολύτιμη συλλογή». Το βιβλίο εκδόθηκε από τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου με την συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου- Σελίνου.

Τα κείμενα είναι της Δρ. Αλεξάνδρας Κουρουτάκη, του Δρ. Κωνστ. Ζορμπά, της Βασιλοκωνσταντάκη Ζωής και της Ασπασίας Κοκολογιάννη Στην εκδήλωση θα μιλήσουν για αυτό η Δρ. Αλεξάνδρα Κουρουτάκη, Ιστορικός της Τέχνης, μέλος ΕΔΙΠ Πολυτεχνείου Κρήτης και ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς, Γενικός Διευθυντής Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης.

Η κα Κουρουτάκη κλήθηκε να παρουσιάσει συνοπτικά τους στόχους και τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης που επιμελήθηκε, με την ιδιότητά της, για τους αγιογράφους (ζωγράφους θρησκευτικών εικόνων) και τις φορητές εικόνες (αγιογραφίες) της πολύτιμης συλλογής της Ενορίας Αγίας Τριάδος Κακοδικίου. Η μελέτη αυτή φιλοξενείται στον τόμο (βιβλίο- λεύκωμα) με τίτλο : Iερός Ναός Αγίας Τριάδος Κακοδικίου. Πολύτιμη συλλογή.

Οπως είπε, μεταξύ άλλων, «οι εικόνες της συλλογής διασώθηκαν χάρη στην επιμέλεια του εφημέριου της Ενορίας Αγίας Τριάδος Κακοδικίου, ιερέα Στυλιανού Ιω. Λουπάση. Το εκκλησιαστικό συμβούλιο τις παραχώρησε προς μελέτη, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ιστορική μνήμη, με την ευχή να συμβάλουν στην ευρύτερη έρευνα για την εκκλησιαστική ζωγραφική στην επαρχία Σελίνου. Οι φορητές εικόνες της συλλογής χρονολογούνται από το 1836 (η παλαιότερη χρονολογημένη εικόνα), έως το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Καλύπτουν μια περίοδο που υπερβαίνει την εκατονταετία, και μάλιστα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίοδο για την εξέλιξη της αγιογραφικής τέχνης στα Χανιά και ειδικότερα στην επαρχία Σελίνου. Οι εικόνες μαρτυρούν τις τάσεις που επικράτησαν, την περίοδο αυτή, στην τοπική εκκλησιαστική ζωγραφική».

«Οι φορητές εικόνες της συλλογής αποτελούν θησαυρίσματα της τοπικής μας εκκλησίας. Ανάλογοι και ίσως αξιολογότεροι τέτοιοι θησαυροί σίγουρα υπάρχουν στις συλλογές και άλλων Ιερών Ναών της πόλης και της επαρχίας Χανίων. Θα ήταν ευκταίο, οι εικόνες και άλλων Ναών της πόλης και της επαρχίας Χανίων, όχι μόνο να καταγραφούν ως ιστορικά τεκμήρια, αλλά και να μελετηθούν και να τεκμηριωθούν ως προς την αισθητική τους αξία. Καθώς μαρτυρούν τις επικρατούσες αντιλήψεις στον χώρο της τοπικής εκκλησιαστικής τέχνης και επιτρέπουν στο πιστούς να αντιληφθούν τη θρησκευτική τέχνη, τόσο λατρευτικά, όσο και αισθητικά», σημείωσε.

4. Το βιβλίο: «Αρχαίες πόλεις και μνημεία του Σελίνου». Είναι έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού-Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων με τη συνδρομή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. Τα κείμενα έχουν γραφεί από αρχαιολόγους της Εφορείας αρχαιοτήτων Χανίων, δηλαδή της Δρ. Κατερίνας Τζανακάκη, της Αγγελικής Τσίγκου, της Σοφίας Πρέβε και του Γιάννη Φαντάκη, ενώ τον συντονισμό είχε η Προϊσταμένη της υπηρεσίας Δρ. Ελένη Παπαδοπούλου.

Στην εκδήλωση μίλησε ο συγγραφέας Κυριάκος Βασιλομανωλάκης, ο οποίος τόνισε ότι «το δίγλωσσο λεύκωμα Αρχαίες πόλεις και Μνημεία του Σελίνου είναι ένας θησαυρός πληροφοριών για τα μνημεία και τους κατοίκους της περιοχής» ενώ κατάθεσε «προτάσεις, που δεν είναι εξαντλητικές, για αξιοποίηση όλων των λευκωμάτων»:

•Να χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικό διδακτικό μέσο στα Σχολεία του Δήμου.

•Με βάση στοιχεία από όλα τα βιβλία να δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο “Οι τόποι μας έχουν μνήμες” και βάσει αυτού να γίνονται οργανωμένες επισκέψεις μαθητών σε επιλεγμένα τοπόσημα.

•Να ενθαρρυνθεί η υιοθέτηση μνημείων από Σχολεία και φορείς.

•Να είναι ενημερωτικά μέσα από ξεναγούς και γραφεία πληροφοριών.

•Να είναι διαθέσιμα διαδικτυακά σαν e-books.

•Να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου επιλεγμένα μέρη τους.

•Να δημιουργηθούν μόνιμες εκθέσεις φωτογραφιών στην Κάντανο και σε χώρο του νέου κέντρου εκδηλώσεων στην Παλαιόχωρα. Στα εγκαίνια των εκθέσεων να γίνουν παρουσιάσεις από ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ της Εφορείας.

Ο κ. Βασιλομανωλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η ανάδειξη της χρησιμότητας τους θα στηρίζει αιτήματα χρηματοδότησης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων καθώς και της επανέκδοσης τους».

5. «Τα μονοπάτια μου στην Κρήτη: Κάντανος – Σέλινο». Εκδοση της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Καντάνου – Σελίνου Στην εκδήλωση μίλησε ο Δημήτρης Μιχελογιάννης, Ειδικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα.