Χανιά: Παρουσιάστηκε νέα δράση χρηματοδότησης επιχειρήσεων

Η νέα δράση χρηματοδότησης επιχειρήσεων: «Παράγουμε στην Ελλάδα», παροουσιάστηκε τη Τετάρτη σε ενημερωτική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Χανίων και της Αναπτυξιακής Κρήτης.

Η δράση εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Χανίων και η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ.

Οπως ανακοινώθηκε από το Επιμελητήριο, η Δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση, η οποία αποσκοπεί αφενός στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγικής βάσης σε καίριους τομείς και αφετέρου στην υποστήριξη και διεύρυνση του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων. Με την αύξηση της τοπικής παραγωγής σε προϊόντα υψηλής διεθνούς ζήτησης και τη βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από τον κο Κωνσταντίνο Καβροχωριανό, Υπεύθυνο Δράσης, ενώ παρών ήταν και ο κ. Αριστείδης Φραγκάκης, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Κρήτης και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Χανίων. Ακολούθησε διάλογος με τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων κ. Αντώνης Ροκάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πολύτιμη χρηματοδότηση του εξαγωγικού τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων των Χανίων αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Επιμελητηρίου μας, ιδιαίτερα σήμερα που η διεθνής και η Χανιώτικη Οικονομία αντιμετωπίζουν σημαντικές αναταράξεις, εξαιτίας της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για το λόγο αυτό διοργανώσαμε στην έδρα μας μια ακόμα εκδήλωση για την ενημέρωση των συναδέλφων μας, αυτή τη φορά με επίκεντρο τη νέα δράση χρηματοδότησης «Παράγουμε στην Ελλάδα», με τη συνεπή και αξιόπιστη υποστήριξη από τα αρμόδια και καταρτισμένα στελέχη της Αναπτυξιακής Κρήτης».

Πιο αναλυτικά τα πιο σημαντικά σημεία της Δράσης είναι τα εξής:

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 και ώρα 15:00.

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 100.000€

Μέγιστος προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων: 400.000€

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€

Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης: 50.000.000€

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Για λόγους μεγαλύτερης συμπληρωματικότητας η χρηματοδότηση γίνεται με χρήση της Κοινής Στήριξης (άρθρο 25 Κ (ΕΕ) 2021/1060) για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ενισχύσεων του ΕΚΤ+

39.000.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

11.000.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο

Ποσοστό επιχορήγησης

Τα ποσοστά ενίσχυσης των αιτήσεων χρηματοδότησης κυμαίνονται από 50% έως 55% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης. Το επιπρόσθετο ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης ύψους 5% (Bonus ταχείας υλοποίησης) δίδεται στην περίπτωση που ο Δικαιούχος υποβάλει Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης (ΑΚΕ) με δαπάνες υλοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% του Π/Υ έγκρισης, εντός 9 μηνών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 200.000€ ανά ΑΦΜ.

Η χορήγηση των ενισχύσεων γίνεται με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 2023/2831 (OJ EL L 15.12.2023) (De minimis).

Δικαιούχοι: Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της αναλυτικής πρόσκλησης πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα II – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).

Να έχουν μία (1) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει τον διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού εξασφαλίζεται με ίδια κεφάλαια.

Το σύνολο των επιχειρήσεων, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια θα συγχρηματοδοτηθούν, θα παραληφθούν και θα καταστούν «ολοκληρωμένα» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, καλούνται να εκπληρώσουν στόχο παραγωγικής αποδοτικότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης, επί ποινή επιστροφής του 10% της ληφθείσας επιχορήγησης.

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

Να υποβάλλουν μια αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση.

Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας Δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία Περιφέρειας.

Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Μ.Α.Ε), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.), Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Μ.Ι.Κ.Ε.), Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός] και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.

Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ίδιας Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση ένταξης.

Δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες δαπάνες:

Οι επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας)

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού, Πιστοποιήσεις, Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding, Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου κ.ά.)

Λογισμικό (Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία, Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού)

Προβολή, Προώθηση & Δικτύωση (Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό, Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης)

Δαπάνες Προσωπικού (Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού)

Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα πέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.ank.gr/el/paragoyme-stin-ellada-perigrafi-drasis