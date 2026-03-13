Χανιά – Παρουσίαση βιβλίου: «Μουσεία: Τόποι (αυτο)αναφοράς και Παιδείας»

Η Μουσειακή Αγωγή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι το θέμα του βιβλίου της αρχαιολόγου, Ειρήνης Γαβριλάκη, το οποίο παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Νεώριο Μόρο (Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Χανίων).

Την εκδήλωση οργάνωσε το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) Βάμου.

Για το βιβλίο με τίτλο: «Μουσεία: Τόποι (αυτο)αναφοράς και Παιδείας», μίλησαν:

•Η αρχαιολόγος, επίτιμη Έφορος ΚΕ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, π. Γενική Γραμματέας ΥΠΠΟ, Μαρία Βλαζάκη.

•Η εκπαιδευτικός, συγγραφέας, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΕΠΕΑ Βάμου, Κωνσταντίνα Παπαδογιαννάκη.

•Η Αναπληρώτρια Επόπτρια Εκπαίδευσης και Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Δρ. Φωτεινή Αλεξανδράκη.

Την εκδήλωση συντόνισε η κοινωνιολόγος, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Αρετή Μαρματάκη.

Στην ομιλία της η κ. Βλαζάκη σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι στη μακρόχρονη δραστηριότητα της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων «πρωτοστάτησε η Ειρήνη Γαβριλάκη, η οποία και εξαρχής έδειξε μεγάλη έφεση στο συγκεκριμένο αντικείμενο της δημόσιας αρχαιολογίας. Διέθετε όλα τα προσόντα που απαιτούντο για τα εκπαιδευτικά προγράμματα: πολύ δραστήρια, ανοιχτή στις προκλήσεις, δεινή στον λόγο και τη γραφή, με μεγάλη φαντασία, και προπαντός επικοινωνιακή, πονόψυχη και αγαπητή στο κοινό. Για τον λόγο αυτό της δόθηκε όλη η ελευθερία, εμπιστοσύνη και προτεραιότητα, ώστε να προωθεί απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό έργο της ΚΕ’ Εφορείας, παράλληλα με τα άλλα αρχαιολογικά καθήκοντά της. Το παρόν πόνημα είναι απτή απόδειξη του έργου που επιτέλεσε επί σειρά ετών και της αγάπης της προς τον τομέα αυτό».

Από τη μεριά της η κα Αλεξανδράκη υπογράμμισε πως «το βιβλίο “Μουσεία, τόποι (αυτο) αναφοράς και Παιδείας” αποτελεί ένα πνευματικό έργο που αποτυπώνει την εμβληματική, πλούσια, δημιουργική και ανθρωποκεντρική διαδρομή μιας αρχαιολόγου με όραμα, η οποία κατόρθωσε να επιτύχει τη γόνιμη σύζευξη δύο θεμελιωδών αξόνων: του μουσείου και του σχολείου, του Πολιτισμού και της Εκπαίδευσης. Όπως αναδύεται από τις σελίδες του βιβλίου το Μουσείο, η Παιδεία και η Μάθηση συναντώνται ως αλληλένδετοι παιδαγωγικοί άξονες.

Γίνεται φανερό, ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο για τη μουσειακή αγωγή. Πρόκειται για ένα βιβλίο που συνδυάζει την επιστημονική αρχαιολογική τεκμηρίωση και την παιδαγωγική ευαισθησία. Είναι ένα βαθιά παιδαγωγικό έργο, που επανατοποθετεί το μουσείο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό τοπίο και αναδεικνύει την εκπαιδευτική του αξία ως χώρου βιωματικής, διερευνητικής, ανακαλυπτικής μάθησης και πολιτισμικής εμπειρίας. Μιλά για το πώς τα μουσεία μπορούν να μετατραπούν σε ζωντανούς παιδαγωγικούς οργανισμούς, σε χώρους μάθησης, διαλόγου και προσωπικής εμπλοκής».

Η κα Παπαδογιαννάκη τόνισε ότι «η προσέγγιση που προτείνει η Ειρήνη Γαβριλάκη μπορεί να αξιοποιηθεί εξαιρετικά και σε δομές όπως τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, τα Κ.Ε.ΠΕ.Α.». Σημείωσε, επίσης, ότι «η σύνδεση μουσείου, περιβάλλοντος και τοπικής κοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες. Μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν ότι ο πολιτισμός, η ιστορία και το φυσικό περιβάλλον δεν είναι ξεχωριστά πεδία, αλλά αλληλένδετες όψεις της ανθρώπινης παρουσίας στον κόσμο.

Γιατί τελικά η μάθηση δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Συμβαίνει παντού — στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στην κοινωνία.

Και αν κοιτάξουμε λίγο πιο πέρα από τον χώρο της εκπαίδευσης, θα δούμε πόσο αναγκαία είναι αυτή η προσέγγιση και για τον ίδιο τον κόσμο στον οποίο ζούμε».

Η ίδια η συγγραφέας μας είπε με το συγκεκριμένο βιβλίο ήθελε να καταγράψει την εμπειρία της από την ενασχόλησή της «με τη μουσειακή αγωγή και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικότερα από το 1987 μέχρι σήμερα, στην αρχικά στην ΚΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών αρχαιοτήτων και μετά στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου» και συμπλήρωσε:

«Προσπάθησα να αφηγηθώ το μουσείο και τα μουσειακά ευρήματα σε κάθε είδους κοινό διαφόρων ηλικιών, όλων των ακαδημαϊκών και σχολικών βαθμίδων αλλά και σε κάθε είδους ιδιαίτερη ομάδα κοινού, με άλλα λόγια γυναίκες, Ρομά, μετανάστες, φυλακισμένους, ΚΑΠΗ, πρώην χρήστες. Όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδίασα για κάθε μία από αυτές τις ομάδες και τα χρησιμοποίησα στη δουλειά μου ως αρχαιολόγος, θέλησα να τα συγκεντρώσω και να τα αφήσω ως παρακαταθήκη για κάθε συνάδελφο, αρχαιολόγο ή εκπαιδευτικό που θα θελήσει να ασχοληθεί με το θέμα. Είναι δοκιμασμένα. Είχαμε χιλιάδες παιδιά στην Εφορεία κάθε χρόνο. Το δείγμα που τα έχει αποδεχτεί είναι πολύ μεγάλο. Είναι συμπυκνωμένη η εμπειρία μου και ελπίζω να φανεί μέσα σε αυτό το βιβλίο και η χαρά μου όταν τα έκανα, γιατί είχα την αίσθηση ότι υπηρετώ μια πολύ μεγαλύτερη εικόνα, αυτή της δημόσιας Αρχαιολογίας και της Παιδείας».

Η εκδήλωση είχε και μουσικό μέρος με τον Δημήτρη Ντρουμπογιάννη.