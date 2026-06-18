Χανιά: Παρουσίαση βιβλίου «ΛΑΛΩ ΣΟΥ ΤΑ» και «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ»

Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο «Λαλώ σου τα», που συγκεντρώνει ιστορικές μαρτυρίες για την προσφυγιά της Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026

19:00-20:00 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

Συνομιλούν: Ματθαίος Φραντζεσκάκης (Έρευνα- Συνεντεύξεις), Χαρά Ανδρεάδου, Ιστορικός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Επιστημονική συν-υπεύθυνη προγράμματος προφορικής/τοπικής Ιστορίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Γιάννης Μαργιούλας, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φίλιππος Χαραλάμπους, φιλόλογος, επιμελητής έκδοσης.

Χαιρετισμός: Γιάννης Χατζηιωάννου, πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων Χανίων

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πυξίδα Της Πόλης

Η παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του περιοδικού «Εν Χανίοις» του δήμου Χανίων, που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: παρόν και μέλλον» που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Δεκέμβριο του 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 20:00 με 21:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι

Συνομιλούν: Γιάννης Γιαννακάκης, αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Ματθαίος Φραντζεσκάκης , πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, διευθυντής του Φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων και εκδότης, Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων / Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη