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Πολιτισμός

Χανιά: Παρουσίαση βιβλίου «ΛΑΛΩ ΣΟΥ ΤΑ» και «ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Συζήτηση με αφορμή το βιβλίο «Λαλώ σου τα», που συγκεντρώνει ιστορικές μαρτυρίες για την προσφυγιά της Αμμοχώστου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  23 Ιουνίου 2026
19:00-20:00 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

 

 

Συνομιλούν: Ματθαίος Φραντζεσκάκης (Έρευνα- Συνεντεύξεις), Χαρά Ανδρεάδου, Ιστορικός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Επιστημονική συν-υπεύθυνη προγράμματος προφορικής/τοπικής Ιστορίας Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, Γιάννης Μαργιούλας, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Φίλιππος Χαραλάμπους, φιλόλογος, επιμελητής έκδοσης.
Χαιρετισμός: Γιάννης Χατζηιωάννου, πρόεδρος Συλλόγου Κυπρίων Χανίων

Συνδιοργάνωση: Εκδόσεις Πυξίδα Της Πόλης

Η παρουσίαση της ετήσιας έκδοσης του περιοδικού «Εν Χανίοις» του δήμου Χανίων, που περιλαμβάνει τις εισηγήσεις του συμποσίου «Μίκης Θεοδωράκης: παρόν και μέλλον» που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά τον Δεκέμβριο του 2025 θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 20:00 με 21:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι

 

Συνομιλούν: Γιάννης Γιαννακάκης, αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, Ματθαίος Φραντζεσκάκης , πρόεδρος Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, διευθυντής του Φεστιβάλ κινηματογράφου Χανίων και εκδότης, Βαρβάρα Περράκη, φιλόλογος.
Συνδιοργάνωση: Δήμος Χανίων / Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη

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