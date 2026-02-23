Χανιά: Παρουσίαση του βιβλίου της Ελένης Γκιργκινούδη

Οι εκδόσεις ΠΕΚ- Πυξίδα της Πόλης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου: «Απουσίες» της Ελένης Γκιργκινούδη, την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 8 το βράδυ στο καφέ-μπαρ: «Φούρνος» στη Χαλέπα (Λάκκων 2).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

•Λίζα Παϊζη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φιλολόγων, γλωσσολόγος.

•Χαρά Ανδρεάδου, Ιστορικός, Σύμβουλος Εκπαίδευσης.

•Βάνια Σταμπολάκη, Δασκάλα-Αφηγήτρια «Παραμυθάδες της πόλης των Χανίων».

Μουσικά συνοδεύει ο Argyris Lazou, Saxophonist.

Τον συντονισμός της εκδήλωσης θα έχει ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, υπεύθυνος εκδόσεων ΠΕΚ – Πυξίδα της Πόλης.

Η ιστορία του βιβλίου…

«Μια γυναίκα πνίγεται στη θάλασσα για να σώσει την αγέννητη κόρη της. Ο Πέτρος οδηγεί την Φεβρωνία στο ψυχιατρείο φοβούμενος πως θα μοιάσει στη μάνα του. Ο Μερκούριος σκοτώνει τη Δωροθέα σε ερωτική πράξη. Αφηγήσεις με λόγια χωρίς λόγο μιας γυναίκας που και η ίδια παλεύει με τις δικές τις απώλειες και προσκολλάται σε αντικείμενα μνήμης και πράξεις ιεροτελεστίας.

Οι Απουσίες, Πράξεις για δύο χωρίς σκηνοθέτη, αποτελούν συρραφή ιστοριών που έχουν κοινό άξονα την απώλεια. Πώς αντιδρούν τα πρόσωπα μπροστά στην απώλεια; Οι πράξεις τους είναι συνειδητές και κατανοητές ή μεταφέρουν τη δική τους αλήθεια ως απόλυτη και μοναδική; Η απάντηση είναι προσωπική υπόθεση του αναγνώστη που συμπάσχει με τις δράσεις των ηρώων μπροστά στο τέλος».