Χανιά: Παρουσίαση του φωτογράφου Δημήτρη Κοιλαλούς

Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, στο πλαίσιο του 4ου Chania Photodays, φιλοξενεί τον Δημήτρη Κοιλαλούς και προσκαλεί το κοινό, την Παρασκευή 15/5/2026, στις 20.00, στην μικρή αίθουσα του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, σε μία παρουσίαση του φωτογραφικού του έργου.

Ο Δημήτρης Κοιλαλούς, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αστικό και Περιφερειακό Προγραμματισμό στο Εδιμβούργο και Γεωγραφία στο Λονδίνο. Από το 1990 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη φωτογραφία πορτρέτου, θεάτρου και διαφήμισης. Οι σπουδές του συνέβαλαν στην κατανόηση του χώρου ως κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, ενώ η επαφή του με τον αλληγορικό κόσμο του θεάτρου και τη συμβολική γλώσσα της διαφήμισης επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την φωτογραφική εικόνα αναζητώντας νόημα πέρα από το προφανές και δίνοντας έμφαση στις χειρονομίες, στη σιωπή και στις σχέσεις που διαμορφώνονται μέσα στον χώρο

Η φωτογραφική του πρακτική εστιάζει στην ανθρώπινη παρουσία και στον τρόπο με τον οποίο αυτή εγγράφεται στον τόπο. Κινείται ανάμεσα στην τοπιογραφία και την προσωπογραφία, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι ευρύτερες κοινωνικές και ιστορικές συνθήκες επηρεάζουν τις ατομικές εμπειρίες.

Το έργο του έχει εκτεθεί σε φεστιβάλ, μουσεία και γκαλερί στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Μαλαισία, την Ουαλία, τη Γεωργία, την Πορτογαλία και τη Λιθουανία, και έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις (Head On Photo Festival, Sydney, CENTER Santa Fe, YICCA International Awards, Italy, Kuala Lumpur International Photo Awards, “Buschlen Mowatt Nichol Foundation Grand Winner). Φωτογραφίες του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, μεταξύ των οποίων το Arab Image Foundation, HeadOn Photo Festival, CENTER Santa Fe και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Το πρώτο βιβλίο του “CAESURA ; the duration of a sigh” (εκδόσεις KEHRER Verlag 2018) έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις. Το νεότερο βιβλίο του “Athens 42 days” (KEHRER Verlag, 2025) που έχει επίσης αποσπάσει πολλές διακρίσεις, αποτελεί μια συστηματική καταγραφή της Αθήνας κατά τη διάρκεια των 42 ημερών του lockdown της πανδημίας Covid-19, λειτουργώντας ως ένα απόσπασμα συλλογικής μνήμης που αποτυπώνει το άγχος, τον φόβο και τη μελαγχολική μοναχικότητα μιας σύγχρονης μητρόπολης.

MASTERCLASS: Σκέψεις για την θεωρία και την πρακτική της φωτογραφίας

Σε ένα περιβάλλον εικόνων και πληροφοριών που αλλάζει ραγδαία, η Φωτογραφία έρχεται να μας υπενθυμίσει την σχέση μας (αλλά και την σχέση της) με τον πραγματικό κόσμο. Τι είναι η Φωτογραφία; τι ανάγκες καλύπτει και τι σκοπούς επιτελεί; υπάρχει χώρος για την Φωτογραφία στο σύγχρονο περιβάλλον της “εύκολης φωτογραφίας” τεχνητής νοημοσύνης;

Ο φωτογράφος Δημήτρης Κοιλαλούς συζητάει και εξηγεί την ταυτότητα και τις ιδιότητες της φωτογραφικής εικόνας στα διάφορα φωτογραφικά είδη: το πορτρέτο, την τοπιογραφία και το documentary. Επισημαίνει τα στοιχεία της Φωτογραφίας, εξηγεί τους τρόπους που διαβάζεται η φωτογραφική εικόνα, αναλύει λόγους για τους οποίους η Φωτογραφία είναι μια γλώσσα που χρησιμοποιεί το δικό της αυτοτελές και ολοκληρωμένο αλφάβητο, εξηγεί γιατί η Φωτογραφία διαμορφώνει με μοναδικό τρόπο την αντίληψή μας για τον πραγματικό κόσμο.

Μέσα από αυτήν την εισήγηση, επιχειρεί να επαναφέρει την Φωτογραφία στο κέντρο του ενδιαφέροντος, να επαναπροσδιορίσει την χαμένη μαγεία της και να αποκαταστήσει την …χαμένη τιμή της.