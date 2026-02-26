Χανιά: Παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου ASNAM

Παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου ASNAM θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ώρα 19:30, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων.

Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία με τον Association FrancoHellénique de la Canée (ΕλληνοΓαλλικός Σύλλογος Χανίων).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ίδιος ο δημιουργός George Salameh και η σχεδιάστρια Στεφανία Ορφανίδου. Θα προλογίσει η πρόεδρος του Συλλόγου, Στέλλα Κουτσουπάκη. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Στο βιβλίο ASNAM, η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στον δημόσιο χώρο στον Λίβανο και στον μεσογειακό χώρο αποτελεί κεντρικό ζήτημα. Το βιβλίο είναι ένας στοχασμός πάνω σε μια αντιπαράθεση μεταξύ του ιερού και του βέβηλου, στη ρήξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου, πολίτη και ξένου και στην επανοικειοποίηση των αγαλμάτων από πολιτικά και θρησκευτικά συμφέροντα.

Το έργο ASNAM πραγματοποιήθηκε σε ένα διάστημα δεκαέξι ετών κατά τη διάρκεια επτά σύντομων επισκέψεων του Georges Salameh στο Λίβανο, μεταξύ του 2009 και 2025.

Μέχρι στιγμής, το βιβλίο ASNAM έχει παρουσιαστεί στην έκθεση Polycopies 2025 στο Παρίσι, στο Beirut Art Center στο Λίβανο και στον χώρο ΤΑΥΡΟΣ στην Αθήνα.

Φωτογραφίες και σημειώσεις: Georges Salameh

Κείμενα: Georges Salameh, Oliver Rohe, Νατάσα Χριστιά Natasha Christia

Γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά, Αραβικά, Ελληνικά

Περιορισμένη έκδοση των 350 αντιτύπων.