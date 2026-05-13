Χανιά: Παρουσίαση παιδικού βιβλίου

Η Lebee Publications και η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ναντίν» της συγγραφέως Διονυσίας Κ. Πέππα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 74, Αίθουσα 2ου ορόφου).

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της αποδοχής, μέσα από έναν πολύχρωμο και τρυφερό κόσμο που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Στην παρουσίαση συμμετέχουν:

• Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου • Σοφία Μαλανδράκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένη στον τομέα Πολιτισμού & Παιδείας • Άννα Χαλαμπαλάκη-Πεντάρη, Προϊσταμένη 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων – Ζωγράφος

Αφήγηση αποσπασμάτων θα πραγματοποιήσει η Ανθούλα Μαρινάκη, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός & συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, ενώ την εκδήλωση συντονίζει η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος & Ραδιοφωνική Παραγωγός.

Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί μουσικά από την Παιδική-Εφηβική Χορωδία του Ωδείου «Ιωάννης Μανιουδάκης», υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Βιβής Κουτσογιαννάκη, με τη συνοδεία στο πιάνο του Μπατσάκη Απόστολου, ο οποίος θα πλαισιώσει μουσικά τόσο τη χορωδία όσο και τις αφηγήσεις της εκδήλωσης.

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται δράση face painting εμπνευσμένη από τον κόσμο της «Ναντίν», από τη Δήμητρα Νταγκουνάκη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.