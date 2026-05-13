menu
27.9 C
Chania
Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: Παρουσίαση παιδικού βιβλίου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Lebee Publications και η Περιφέρεια Κρήτης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ναντίν» της συγγραφέως Διονυσίας Κ. Πέππα, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 74, Αίθουσα 2ου ορόφου).
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στην τέχνη, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της αποδοχής, μέσα από έναν πολύχρωμο και τρυφερό κόσμο που απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.
Στην παρουσίαση συμμετέχουν:
• Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου • Σοφία Μαλανδράκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Κρήτης, Εντεταλμένη στον τομέα Πολιτισμού & Παιδείας • Άννα Χαλαμπαλάκη-Πεντάρη, Προϊσταμένη 35ου Νηπιαγωγείου Χανίων – Ζωγράφος
Αφήγηση αποσπασμάτων θα πραγματοποιήσει η Ανθούλα Μαρινάκη, ηθοποιός, θεατροπαιδαγωγός & συνεργάτης του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, ενώ την εκδήλωση συντονίζει η Ανδρονίκη Κοκοτσάκη, Εκπαιδευτικός – Φιλόλογος & Ραδιοφωνική Παραγωγός.
Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί μουσικά από την Παιδική-Εφηβική Χορωδία του Ωδείου «Ιωάννης Μανιουδάκης», υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Βιβής Κουτσογιαννάκη, με τη συνοδεία στο πιάνο του Μπατσάκη Απόστολου, ο οποίος θα πλαισιώσει μουσικά τόσο τη χορωδία όσο και τις αφηγήσεις της εκδήλωσης.
Παράλληλα, θα πραγματοποιείται δράση face painting εμπνευσμένη από τον κόσμο της «Ναντίν», από τη Δήμητρα Νταγκουνάκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum