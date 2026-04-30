Χανιά: Παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων από μαθητές

Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το πρωί στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».

Μαθητικές ομάδες από σχολεία του Νομού Χανίων (Δημοτικό σχολείο Καλυβών, Λύκειο Νέας Κυδωνίας, Λύκειο Σούδας, Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑΛ Καντάνου, Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, Γυμνάσιο Αλικιανού) που παρακολούθησαν τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιομαχίες» θα παρουσιάσουν συλλογικές, διακαλλιτεχνικές εργασίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα της ελληνικής και παγκόσμιας γραμματείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση με το μαθητικό και ενήλικο κοινό.

Επιπλέον, θα προσφερθούν ως δώρο από το Φεστιβάλ Βιβλίου προς τις βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τρία διαφορετικά βιβλία. Επτά Έλληνες δημιουργοί (Χριστίνα Αποστολίδη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Λιούτσια, Μαρία Παπαγιάννη, Αγνή Στρουμπούλη, Θανάσης Πέτρου) πραγματοποίησαν τα εργαστήρια των «Βιβλιομαχιών» τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2026 σε εννέα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκαινίασε το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη σύμπραξη των σχολικών μονάδων και την έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στην προετοιμασία του προγράμματος συνέβαλε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και οι: Άννα Νεμπαυλάκη, ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας και Αντώνης Αθανασάκης, εκπαιδευτικός, σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)].