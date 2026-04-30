Χανιά: Παρουσιάσεις λογοτεχνικών έργων από μαθητές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το 1ο Μαθητικό Συνέδριο Πειραματικών Παρουσιάσεων Λογοτεχνικών Έργων, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαΐου στις 10 το πρωί στο Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης».
Μαθητικές ομάδες από σχολεία του Νομού Χανίων (Δημοτικό σχολείο Καλυβών, Λύκειο Νέας Κυδωνίας, Λύκειο Σούδας, Γυμνάσιο Καντάνου, ΕΠΑΛ Καντάνου, Γυμνάσιο Παλαιόχωρας, Δημοτικό Σχολείο Ανώπολης, Δημοτικό Σχολείο Δραπανιά, Γυμνάσιο Αλικιανού) που παρακολούθησαν τα εργαστήρια του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βιβλιομαχίες» θα παρουσιάσουν συλλογικές, διακαλλιτεχνικές εργασίες βασισμένες σε λογοτεχνικά έργα της ελληνικής και παγκόσμιας γραμματείας, και θα ακολουθήσει συζήτηση με το μαθητικό και ενήλικο κοινό.
Επιπλέον, θα προσφερθούν ως δώρο από το Φεστιβάλ Βιβλίου προς τις βιβλιοθήκες των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, τρία διαφορετικά βιβλία. Επτά Έλληνες δημιουργοί (Χριστίνα Αποστολίδη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Αμάντα Μιχαλοπούλου, Ιωάννα Λιούτσια, Μαρία Παπαγιάννη, Αγνή Στρουμπούλη, Θανάσης Πέτρου) πραγματοποίησαν τα εργαστήρια των «Βιβλιομαχιών» τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 2026 σε εννέα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το νέο αυτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εγκαινίασε το Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Χανίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, με τη σύμπραξη των σχολικών μονάδων και την έγκριση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Στην προετοιμασία του προγράμματος συνέβαλε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Νομού Χανίων και οι: Άννα Νεμπαυλάκη, ειδική συνεργάτιδα Δημάρχου Χανίων σε θέματα Παιδείας και Αντώνης Αθανασάκης, εκπαιδευτικός, σε θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων [ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)].

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

