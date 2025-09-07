menu
Χανιά: Παρενόχλησαν τη γιορτή του “Χαμόγελου του Παιδιού”- Επέμβαση της αστυνομίας στο “Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας” (video)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Επιχείριση για την απομάκρυνση μιας ομάδας ανδρών στο “Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας” που παρενοχλούσε συστηματικά την εκδήλωση του “Χαμόγελου του Παιδιού” πραγματοποίησε η Αστυνομία το απόγευμα της Κυριακής στα Χανιά!

Μάλιστα οι αστυνομικοί προχώρησαν και σε μια σύλληψη ενός άνδρα που μπήκε μέσα στο κτήριο των “Ιταλικών Στρατώνων” προκειμένου να τους ξεφύγει.

«Είναι η δεύτερη ημέρα και από χθες τρομαγμένοι οι γονείς μας λένε ότι δεν μπορεί να γίνεται μια τέτοια γιορτή για τα παιδιά, για να παίξουν , να διασκεδάσουν και να βλέπουμε ανθρώπους να πλακώνονται μεταξύ τους στο ξύλο, να βγάζουν αιχμηρά αντικείμενα» δήλωσε στα “Χ.ν.” η συντονίστρια του “Χαμόγελου του Παιδιού” κ. Χρυσή Μπομποδάκη.
Μιλώντας για τα γεγονότα το απόγευμα της Κυριακής τόνισε πως ένας από τους άνδρες «τα έβαλε με έναν κύριο σε περίπτερο του πέταξαν το κινητό και από τύχη δεν το έφαγε στο κεφάλι! Ειλικρινά, τρομάξαμε πολύ! Περιφέρονται σαν μεθυσμένοι, δεν ξέρω αν κάνουν χρήση, και είναι μια πολύ άσχημη εικόνα για το πάρκο. Τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους και προσπαθούμε ευγενικά να τους πούμε να απομακρυνθούν, όμως μάταια. Πρέπει να αλλάξει η εικόνα του πάρκου και δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνος ειλικρινά» παρατήρησε η συντονίστρια.
Μάλιστα μεταξύ τους οι άνδρες όπως σημείωσαν μετέχοντες στη “Γιορτή Παιδιού” έλεγαν ότι «εμείς είμαστε η “Μαφία” και γελούσαν».
Σημειώνεται πως η “Γιορτή Παιδιού” πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά στα Χανιά και σε αυτή πραγματοποιούνται δράσεις πολιτισμού, παιγνίδια και άλλες δραστηριότητες αποκλειστικά για παιδιά.

