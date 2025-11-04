Χανιά: Παραμένουν στο μπλόκο οι κτηνοτρόφοι

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι των Χανίων όπως αποφάσισαν σε συνέλευση τους που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης.

Οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να συνεχίσουν και την Τετάρτη τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ στο ύψος των Νεροκούρου καθώς αναμένουν να κλειστεί ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Κ. Χατζηδάκη. Όπως ανέφεραν αν δεν κλειστεί το ραντεβού είναι διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε νέο μπλόκο, σε άλλο σημείο, ενεργώντας πιο πιεστικά προς την κυβέρνηση.