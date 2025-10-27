Χανιά: Παραδόθηκε ο 23χρονος για το φονικό στο Ελος

Παραδόθηκε, στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας ο φερόμενος δράστης του φονικού στη γιορτή Καστάνου στο Ελος, το απόγευμα της Κυριακής.

Ο 23χρονος παραδόθηκε στις αρχές με τη συνοδεία των δικηγόρων του Γιώργου Φραντζεσκάκη και Αποστολή Λύτρα.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Σύμφωνα με μαρτυρίες στα «Χανιώτικα νέα» υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα στο θύμα κι άλλα άτομα, κι ένας 25χρονος άνδρας πυροβόλησε τον κτηνοτρόφο από κοντινή απόσταση 2 ή 3 φορές.

Παρά του ότι έγιναν προσπάθειες ανάνηψής του με ΚΑΡΠΑ και μεταφέρθηκε γρήγορα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων ο 51χρονος έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες θύτης και θύμα έχουν συγγενική σχέση.