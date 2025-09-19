Χανιά: Παραµένει άστεγο το Πολεµικό Μουσείο

» Στο αρχικό στάδιο οι µελέτες για τη διαµόρφωση του Φρουρίου Φιρκά

Στον δέκατο χρόνο βρίσκεται σε αναµονή για τη στέγαση και επαναλειτουργία του, το παράρτηµα Χανίων του Πολεµικού Μουσείου. Λύση έχει βρεθεί καθώς θα διαµορφωθεί κατάλληλα ο χώρος του φρουρίου Φιρκά. Ωστόσο, έναν χρόνο µετά την υπογραφή της Προγραµµατικής Σύµβασης για την εκπόνηση των σχετικών µελετών, σύµφωνα µε πληροφορίες, οι µελέτες αυτές βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Υπενθυµίζεται ότι το παράρτηµα Χανίων του Πολεµικού Μουσείου στεγαζόταν στο κτήριο των Ιταλικών στρατώνων επί της οδού Τζανακάκη. Το 2015, έπειτα από ισχυρό σεισµό, το κτήριο υπέστη σηµαντικές βλάβες, εκκενώθηκε και τα εκθέµατα µεταφέρθηκαν στο Πολεµικό Μουσείο στην Αθήνα. Σαν να µη έφτανε αυτό, έπειτα από την πυρκαγιά της 22ας Ιουλίου 2018, το κτήριο καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά και ακόµη περιµένει… αποκατάσταση.

Το 2021 ο ∆ήµος Χανίων ενδιαφέρθηκε για την επαναλειτουργίας του παραρτήµατος Χανίων του Πολεµικού Μουσείου, στο χώρο του ορόφου των στρατώνων του φρουρίου Φιρκά.

Την ίδια χρόνια, µε απόφαση της Υπουργού Πολιτισµού και µετά από οµόφωνη γνωµοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η δεκαετής παραχώρηση χρήσης του τµήµατος του ανατολικού συγκροτήµατος του φρουρίου Φιρκά στο Πολεµικό Μουσείο, µε σκοπό τη στέγαση του Παραρτήµατος Χανίων.

Στις 4 Οκτωβρίου του 2024 υπογράφηκε (και αναρτήθηκε προ ηµερών στη ∆ιαύγεια) η Προγραµµατική Σύµβαση µεταξύ του υπουργείου Πολιτισµού, του Πολεµικού Μουσείου, του ∆ήµου Χανίων και της Περιφέρειας Κρήτης, για τη µελέτη διαµόρφωσης και επισκευών στο φρούριο Φιρκά προκειµένου να στεγαστεί το παράρτηµα του Πολεµικού Μουσείου.

Η σύµβαση ήταν δωδεκάµηνης διάρκειας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, µέσα στον Οκτώβριο θα πραγµατοποιηθεί στα Χανιά σύσκεψη µεταξύ του Πολεµικού Μουσείου και των υπηρεσιών του ∆ήµου, για να καθοριστούν οι προδιαγραφές της µελέτης που θα εκπονηθεί.

Σηµειώνεται ότι αντικείµενο της προγραµµατικής σύµβασης ήταν η εκπόνηση των µελετών που απαιτούνται (ειδική αρχιτεκτονική, µουσειολογική-µουσειογραφική, Η/Μ) για τη διαµόρφωση του παραχωρούµενου τµήµατος του φρουρίου Φιρκά, µε σκοπό την επανίδρυση του Παραρτήµατος Χανίων του Πολεµικού Μουσείου, σύµφωνα µε το από 13-05-2021 Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Χανίων και Πολεµικού Μουσείου.

Το Yπουργείο Πολιτισµού θα εποπτεύει όλα τα στάδια της εκπόνησης των µελετών και ο Φορέας Υλοποίησης, δηλαδή ο ∆ήµος Χανίων, θα αποστέλλει τις µελέτες προς έγκριση στα αρµόδια όργανα του συγκεκριµένου υπουργείου.