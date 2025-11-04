Χανιά: Πανό στον φάρο κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη

1 από 3

Πανό στο οποίο αναγραφόταν «Stop the Genocide» τοποθετήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον λιμενοβραχίωνα στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Το πανό τοποθετήθηκε με αφορμή τον κατάπλου του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris» στο λιμάνι της Σούδας ενώ νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο λιμάνι της Σούδας.