Χανιά: Πάνω από 200 τροχονομικές παραβάσεις και 4 συλλήψεις

Στοχευμένη επιχειρησιακή δράση τροχονομικών ελέγχων πραγματοποιήθηκε στα Χανιά την Παρασκευή, όπου ελέγχθηκαν 528 οχήματα και βεβαιώθηκαν 236 παραβάσεις για τις οποίες επιβλήθηκαν τα ανάλογα διοικητικά πρόστιμα.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΕΛΑΣ: «Ακινητοποιήθηκαν οχήματα ενώ αφαιρέθηκαν σχετικά έγγραφα οδηγών και οχημάτων

Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων σχεδιάστηκε επιχειρησιακή δράση τροχονομικών ελέγχων στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χανίων με τη συνδρομή αστυνομικών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Η δράση πραγματοποιήθηκε χθες (26.09.2025) στην πόλη των Χανίων και τις περιαστικές περιοχές καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Κισαμου και Πλατανιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ με τη χρήση αλκοολομέτρων καθώς και στη χρήση προστατευτικού κράνους από οδηγούς και αναβάτες δικύκλων και ζώνης από τους οδηγούς επιβάτες αυτοκινήτων καθώς και στην ειδική νομοθεσία για τους οδηγούς ΕΠΗΟ (Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα) και ποδηλάτων.

Συγκεκριμένα,

Ελέγχθηκαν συνολικά (528) οχήματα

Συνελήφθησαν -4- άτομα (-3- για μέθη και -1- άδεια ικανότητας οδήγησης μετά από υποτροπή)

Βεβαιώθηκαν (236) παραβάσεις Κ.Ο.Κ εκ των οποίων:

(22) παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

(13) παραβάσεις μέθης

(40) παραβάσεις μη χρήσης ζώνης

(8) παραβάσεις για τους κανόνες που αφορούν ΕΠΗΟ και ποδήλατα

Επίσης βεβαιώθηκαν παραβάσεις που αφορούσαν:

Είναι γνωστό πως η σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτυού και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις, τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας πραγματοποιεί και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ολοκληρωμένα σχέδια τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις σε όλη την Κρήτη με στόχο την πρόληψη των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση συνθηκών υψηλού επίπεδου οδικής ασφαλείας».