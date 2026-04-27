Χανιά: Πάνω από 130 χιλιοστά βροχής τις τελευταίες μέρες

Σημαντικές βροχοπτώσεις σημειώθηκαν στην Κρήτη το τριήμερο Παρασκευής-Κυριακής (24-26/04).

Όπως αναφέρει ο κ. Κ. Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ΕΑΑ-Πεντέλη

Στον χάρτη που ακολουθεί δίνεται η γεωγραφική κατανομή της βροχής στην Κρήτη από το πρωί της Παρασκευής 24/04 έως το βράδυ της Κυριακής 26/04, όπως κατεγράφησαν από δίκτυο των 65 σταθμών που λειτουργεί το meteo.gr/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο νησί.

Το συνολικό ύψος βροχής ξεπέρασε τα 130 χιλιοστά σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Χανίων (Κάμποι Κεραμιών, Ασκύφου, Ταύρη) ενώ σημαντικές βροχές σημειώθηκαν και στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου.