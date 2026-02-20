Χανιά: Πάνω από 121.000 υποθέσεις πολιτών στα ΚΕΠ το 2025

Πάνω από 121.000 υποθέσεις πολιτών καταγράφηκαν στα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων το 2025.

Σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου ναφέρεται:

«Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Χανίων κατά το 2025 βρέθηκαν σε καθημερινή βάση δίπλα στους πολίτες, βοηθώντας τους να διεκπεραιώνουν απλές αλλά και πιο σύνθετες υποθέσεις, γρήγορα και ποιοτικά. Το 2025 στα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων καταγράφηκαν 121.884 υποθέσεις, αριθμός που δείχνει πόσο σημαντικός παραμένει ο ρόλος τους στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Από μια απλή βεβαίωση μέχρι πιο σύνθετες διαδικασίες, τα ΚΕΠ αποτελούν για πολλούς το πρώτο και πιο σίγουρο σημείο επαφής με τη δημόσια διοίκηση.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το γνήσιο της υπογραφής ξεπέρασε τις 57.200 περιπτώσεις μέσα σε έναν χρόνο, επιβεβαιώνοντας ότι χιλιάδες πολίτες εμπιστεύονται τα ΚΕΠ για υποθέσεις, που απαιτούν ακρίβεια και υπευθυνότητα. Παράλληλα, εξυπηρετήθηκαν χιλιάδες αιτήματα, που αφορούν παράβολα, αιτήματα του ΕΟΠΥΥ, του Υπουργείου Μεταφορών, του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, της ΔΥΠΑ, καθώς και του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το 2025 τα ΚΕΠ ανέλαβαν και νέες υπηρεσίες, που σχετίζονται με τις αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, όπως η υποστήριξη για την εφαρμογή MYINFO – Προσωπικός Αριθμός. Περισσότεροι από 3.100 πολίτες απευθύνθηκαν στα ΚΕΠ το τελευταίο εξάμηνο του 2025 για να λάβουν βοήθεια σε αυτή τη νέα διαδικασία, δείχνοντας ότι, ακόμη και στη ψηφιακή εποχή, η προσωπική επαφή παραμένει απαραίτητη. Αντίστοιχα, εκατοντάδες συμπολίτες μας εξυπηρετήθηκαν και σε θέματα ΑΜΚΑ.

Η καθημερινή δουλειά, που γίνεται στα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων, αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους πολίτες. Στην Αξιολόγηση Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης 2025, που πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, τα ΚΕΠ του Δήμου Χανίων βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα πανελλαδικά (με σχετικές ισοψηφίες), γεγονός που αποτυπώνει την καλή εικόνα και την εμπιστοσύνη των πολιτών στις υπηρεσίες τους.

Ο Δήμος Χανίων λειτουργεί συνολικά έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, εκ των οποίων δύο με διευρυμένο ωράριο, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ, που καθημερινά προσπαθούν να εξυπηρετούν με συνέπεια, υπομονή και σεβασμό.

Η παρουσίαση των στοιχείων εντάσσεται στο πλαίσιο της διαφάνειας και της συνεχούς αξιολόγησης των τάσεων εξυπηρέτησης, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες του Δήμου Χανίων.

Για τον Δήμο τα ΚΕΠ δεν είναι απλώς γραφεία εξυπηρέτησης, αλλά ένας θεσμός, που στηρίζει την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Δημόσια Διοίκηση.

Ευχαριστούμε τους πολίτες του Δήμου Χανίων για την εμπιστοσύνη τους. Τα ΚΕΠ θα συνεχίσουν να βρίσκονται καθημερινά δίπλα τους, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, με σεβασμό, υπομονή και συνέπεια».