Χανιά – Πανιώνιος 0-2: Η βράβευση του Γκας ό,τι άξιζε…

Τελικά στον αγώνα του Σαββάτου στα Περιβόλια η καλύτερη στιγµή ήταν λίγο πριν την έναρξη όταν ο σύνδεσµος Φιλάθλων “Θύρα 4” βράβευσε τον οµογενή από τις ΗΠΑ Κώστα (Γκας) Μεγαλούδη για την σπουδαία προσφορά του στις αρχές της δεκαετίας του ‘90.

∆ιότι στη συνέχεια ο χανιώτικος όµιλος άντεξε µόνο ένα ηµίχρονο και µε την έναρξη του β’ 45λεπτου από φάουλ του Παπαγεωργίου, ο Μωραΐτης µε προβολή άνοιξε στο 47’ το σκορ.

Για να γίνει στο 68’ το τελικό 0-2 µετά την ασίστ του Μωραϊτη στον Μόρσεϊ που µε προβολή έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα του Αγριµάκη στο ντεµπούτο του µε τη φανέλα των Χανίων.

Κατά την διάρκεια των πανηγυρισµών οι φιλοξενούµενοι έµειναν µε 10 παίκτες µετά την αποβολή του Γιάκοβλεφ για άσεµνη χειρονοµία προς την κερκίδα.

Με το αριθµητικό πλεονέκτηµα τα Χανιά προσπάθησαν να ξαναµπούν στο παιχνίδι και είχαν οριζόντιο δοκάρι µε τον Κουτεντάκη στο 72’.

Να επισηµάνουµε ότι εκτός του τερµατοφύλακα ντεµπούτο έκαναν και οι Πανεράς και Φανουράκης σε ένα σηµείο βέβαια που δεν µπορούσαν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο…

Τώρα ακολουθεί ένα πολύ σηµαντικό παιχνίδι στη Σύρο την Κυριακή στην πρεµιέρα του β’ γύρου αφού η τοπική οµάδα θα είναι και αυτή από εκείνες που θα παλέψουν στα πλέι άουτ για να αποφύγουν τον υποβιβασµό.

∆ιαιτητής: Τσέτσιλας (Γρεβενών) Βοηθοί: Φραγκιαδάκης (Λασιθίου) – Μπλαβάκης (Ηρακλείου) Χανιά (Σέφκι Κούκι): Αγριµάκης, Τζανακάκης, Σερβιλάκης (64′ Ράδος), Λάµτσε, Φουρλάνος, Αοσµαν (64′ Γιοκέ), Κουτρουµπής (90+2′ Φανουράκης), Κουτεντάκης, Ιωαννίδης, Ορτιγκόσα (34′ Σπιριντόνοβιτς), Κωστανάσιος (90+2′ Πανεράς)

Πανιώνιος (Παύλος ∆ερµιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βερνάδος (90+3′ Ζούλιας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Σαραµαντάς, Στούπης, Μπελµόντε (46′ Μπεχαράνο), Γιάκοβλεφ, Μόρσεϊ (75′ Ασλανίδης), Παπαγεωργίου (64′ Κολοβός), Μωραΐτης (75′ Βοΐλης)

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η Καλαµάτα νίκησε 2-0 την Ελλάδα Σύρου και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο της πρωταθλήτριας χειµώνα αν και όλα θα κριθούν στα πλέι οφ µε τον Πανιώνιο να δείχνει ο µοναδικός που µπορεί να απειλήσει την οµάδα της Μεσσηνίας.

Η 9η αγωνιστική στο νότιο όµιλο:

•Καλαµάτα – Ελλάς Σύρου 2-0

•Παναργειακός – Μαρκό 0-1

•Ηλιούπολη – Καλλιθέα σήµερα (15:00)

•Αιγάλεω – Ολυµπιακός Β’ αναβλήθηκε

Βαθµολογία (9 αγώνες)

Καλαµάτα 24-6 23

Πανιώνιος 14-5 21

Μαρκό 8-5 16

Καλλιθέα* 13-8 13

Ολυµπιακός Β’* 11-13 13

Ελλάς Σύρου 10-9 9

Αιγάλεω* 6-7 9

Χανιά 6-11 6

Ηλιούπολη* 6-17 4

Παναργειακός 5-21 3

Επόµενη 10η αγωνιστική (15-16/11)

•Ελλάς Σύρου-Χανιά (16/11)

•Καλλιθέα-Αιγάλεω

•Μαρκό-Καλαµάτα

•Παναργειακός-Ηλιούπολη

•Πανιώνιος-Ολυµπιακός Β

Τα αποτελέσµατα στον βόρειο όµιλο

•Ηρακλής-ΠΑΣ Γιάννινα 4-0 •Αστέρας Τρίπ. Β-Καβάλα 1-0

•Καµπανιακός-ΠΑΟΚ Β 0-0

•Νίκη Βόλου-Μακεδονικός 6-0 •Νέστος Χρ.-Αναγ. Καρδίτσας 0-1

Βαθµολογία (9 αγώνες): Ηρακλής 21, Νίκη Βόλου 20, Αναγ. Καρδίτσας 20, Αστέρας Β’ 20, ΠΑΟΚ Β’ 11, Νέστος 8, Καµπανιακός 8, Καβάλα 6, Μακεδονικός 5, ΠΑΣ Γιάννινα 4.

Βαθµολογίες και επόµενη αγωνιστική

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθµολογία (9 αγώνες)

Πλατανιάς 24-3 27

Πανακρωτηριακός 23-6 22

Μινώταυρος 24-7 20

Αρης Σ. 22-6 18

ΑΕ Κυδωνίας 23-9 18

Ν. Κισσαµικός 17-10 14

Ιωνία 2000 13-13 12

Ηρακλής Ν. 12-18 11

Σπάθα 10-19 10

Απόλλων 14-17 9

Αµιλλα 11-18 9

Ιδοµενέας 11-22 9

Παγχανιακός/ΑΟ∆Α 10-17 8

Κρ. Αστέρας 8-23 8

Ηφαιστος 10-23 6

Παλαιόχωρα 10-31 4

Επόµενη 10η αγωνιστική

Σάββατο (15:00)

• Πανακρωτηριακός – Ιδοµενέας στα Καθιανά

• Άρης Σούδας – Ηρακλής Ν. στη Σούδα

• Πλατανιάς – Μινώταυρος στο Μάλεµε

• ΑΕ Κυδωνίας – Άµιλλα στον Αλικιανό

Κυριακή (15:00)

• Ν. Κισσαµικός – Ιωνία 2000 στο Καστέλι

• Παγχανιακός/ΑΟ∆Α – Παλαιόχωρα στους Αγ. Απ.

• Ήφαιστος – Σπάθα στα Νεροκούρου

Στις 19:00

•Κρ. Αστέρας – Απόλλων στη Μ. Ελιά

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθµολογία (6 αγώνες)

Θύελλα Καλ. 20-3 18

Ποσειδών Τ. 22-3 16

Θησέας 15-2 16

Αρης Β. 15-6 13

Τιτάν 15-8 13

ΕΘΚ 10-13 10

Ασπίδα 8-6 9

Ν. Μινώταυρου 8-12 6

Ικαρος Μ. 7-11 6

Κορωνίδα 9-21 4

∆όξα* 3-9 3

Τάλως 4-20 3

Χάλης 4-19 1

Αστέρας Χ.* 1-8 0

Επόµενη 7η αγωνιστικήΣάββατο (15:00)

•Αστέρας Χαλ. – Τάλως στη Μ. Ελιά

• Ασπίδα – Χάλης στον Ναύσταθµο

• Κορωνίδα – Θησέας στον Βάµο

Κυριακή (11:00)

• Ν. Μινώταυρου – Τιτάν στις Μουρνιές

• Ίκαρος Μ. – ∆όξα Παχ. στα Νεροκούρου

Στις 15:00

• ΕΘΚ – Θύελλα Καλ. στα Καθιανά

Τετάρτη (15:00)

•Ποσειδών Τ. – Άρης Βουκ. στη Σούδα

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθµολογία (2 αγώνες)Σφακιά 5-3 4

Ν. Κισσαµικός Β 5-4 3

Ασπάλαθος* 3-0 3

Κουµπές 3-4 1

Υρτακίνα 3-6 1

Ροδωπού* 1-3 0

Επόµενη 3η αγωνιστική Σάββατο (15:00)

•Ροδωπού – Ν. Κισσαµικός Β στο Κολυµπάρι

Κυριακή (15:00)

•Κουµπές – Υρτακίνα στις Βουκολιές

•Σφακιά – Ασπάλαθος στο Νιο Χωριό