Χανιά: «Παιδικές Μελωδίες πάνω σε µια Λευκή Γάζα»

Μουσικο-αφηγηµατική παράσταση µε τίτλο «Παιδικές Μελωδίες πάνω σε µια Λευκή Γάζα» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ωδείο Ιωάννης Μανιουδάκης, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Χανίων.

Οι µαθητές των τάξεων βιολιού των καθηγητριών Χριστίνας Πασχάλη και Ισαβέλλας Σταυρίδου, καθώς και των τάξεων πιάνου των καθηγητών Βιβής Κουτσογιαννάκη και Αντώνη Λιονάκη, ενώνουν τις δυνάµεις τους σε µια µουσική σύµπραξη γεµάτη ευαισθησία και παιδική δηµιουργικότητα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι µικροί µουσικοί θα ερµηνεύουν µουσικά έργα, µε τη συνοδεία της αφήγησης του παραµυθιού «Η ευχή της γάζας», από τη θεατρολόγο και συγγραφέα του παραµυθιού Ηρώ Γεωργίου σε µια καλλιτεχνική συνάντηση µουσικής και λόγου, δηµιουργώντας έναν κόσµο όπου η µουσική και ο λόγος ενώνονται, για να θυµίσουν ότι η ελπίδα γεννιέται συχνά µέσα από τις πιο µικρές και τρυφερές πράξεις.

Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», ως µια µικρή συµβολή στην πολύτιµη προσφορά του προς τα παιδιά και τις οικογένειες που δοκιµάζονται.

Μέσα από τη δύναµη της µουσικής και της αφήγησης, τα παιδιά µεταφέρουν ένα µήνυµα ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης, µε την ευχή όλες οι προσευχές και οι ευχές των ανθρώπων…να βρίσκουν πάντα το πιο λαµπρό αστέρι.

Είσοδος ελεύθερη.