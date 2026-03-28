menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Χανιά: «Παιδικές Μελωδίες πάνω σε µια Λευκή Γάζα»

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Μουσικο-αφηγηµατική παράσταση µε τίτλο «Παιδικές Μελωδίες πάνω σε µια Λευκή Γάζα» θα παρουσιαστεί την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στο Θέατρο «∆ηµήτρης Βλησίδης».
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ωδείο Ιωάννης Μανιουδάκης, σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Χανίων.
Οι µαθητές των τάξεων βιολιού των καθηγητριών Χριστίνας Πασχάλη και Ισαβέλλας Σταυρίδου, καθώς και των τάξεων πιάνου των καθηγητών Βιβής Κουτσογιαννάκη και Αντώνη Λιονάκη, ενώνουν τις δυνάµεις τους σε µια µουσική σύµπραξη γεµάτη ευαισθησία και παιδική δηµιουργικότητα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι µικροί µουσικοί θα ερµηνεύουν µουσικά έργα, µε τη συνοδεία της αφήγησης του παραµυθιού «Η ευχή της γάζας», από τη θεατρολόγο και συγγραφέα του παραµυθιού Ηρώ Γεωργίου σε µια καλλιτεχνική συνάντηση µουσικής και λόγου, δηµιουργώντας έναν κόσµο όπου η µουσική και ο λόγος ενώνονται, για να θυµίσουν ότι η ελπίδα γεννιέται συχνά µέσα από τις πιο µικρές και τρυφερές πράξεις.
Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στον Σύλλογο Εθελοντικής Προσφοράς και Στήριξης «Ορίζοντας», ως µια µικρή συµβολή στην πολύτιµη προσφορά του προς τα παιδιά και τις οικογένειες που δοκιµάζονται.
Μέσα από τη δύναµη της µουσικής και της αφήγησης, τα παιδιά µεταφέρουν ένα µήνυµα ελπίδας, αγάπης και αλληλεγγύης, µε την ευχή όλες οι προσευχές και οι ευχές των ανθρώπων…να βρίσκουν πάντα το πιο λαµπρό αστέρι.
Είσοδος ελεύθερη.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum