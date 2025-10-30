Χανιά: Παγκρήτια φοιτητική πορεία (φωτ.)

Την έντονη αντίδρασή τους στα «φοιτητοδικεία» και στις πειθαρχικές διώξεις φοιτητών αλλά και την στήριξη τους σε φοιτητές οι οποίοι διώκονται εξέφρασαν το βράδυ της Πέμπτης εκατοντάδες φοιτητές από όλη την Κρήτη, που συμμετείχαν σε παγκρήτια κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης.

Φοιτητές μιλώντας στους δημοσιογράφους έκαναν λόγο για οξυμένες καταστάσεις στο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Βαγγέλης Λάγγας Γραμματέας του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου Πολυτεχνείου Κρήτης ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Καθηγητές, σύλλογοι ΔΕΠ, σύλλογοι εργαστηριακών, διοικητικών έχουν πάρει αποφάσεις να συμμετέχουν και να στηρίζουν τη συγκεκριμένη κινητοποίηση, καθώς, βλέπουμε τις εξελίξεις στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στα Χανιά, να διασύρουν στην πραγματικότητα το ίδρυμα»

Από την μεριά του, ο Βαγγέλης Πρασόπουλος πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «νομίζω είναι τραγικό, την ίδια ώρα που το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα, αντιμετωπίζει τον αφανισμό με την ΕΒΕ, που υποχρηματοδοτείται τόσα χρόνια, η μέριμνα της διοίκησης, ΗΜΜΥ – γιατί όλη αυτή η διαδικασία γίνεται με επίκεντρο τη σχολή ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η ποινικοποίηση του φοιτητικού συνδικαλισμού. Δε δίστασε μάλιστα ο Κοσμήτορας να μηνύσει ακόμα και τον Πρύτανη για δήθεν παράβαση καθήκοντος, κάτι που στοχοποιεί ολόκληρο το ίδρυμα».

Ο Ερμής Τζερνιάς Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης τόνισε ότι «εχουμε έρθει ο Φοιτητικοί Σύλλογοι από όλη την Κρήτη αλλά και από το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου για να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλά και όλους τους “καλοθελητές” της ότι δεν θα τους αφήνουμε να στήνουν σκευωρίες στις πλάτες των φοιτητών.».

Τέλος, η Δανάη Σούκερα πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέφερε ότι «εμείς θεωρούμε και πιστεύω ότι και όλη η κοινωνία θεωρεί, ότι οι καθηγητές δεν πρέπει να έχουν τον ρόλο του δικαστή. Δεν πρέπει να είναι αυτοί που θα αποφασίζουν αν θα περνάνε από φοιτητικά δικαστήρια των φοιτητών και να τους επιβάλλουν ποινές. Αλλά είναι αυτοί οι οποίοι είναι εκπαιδευτικοί, είναι φορείς της γνώσης, είναι φορείς της ελεύθερης έκφρασης και της δημοκρατίας».