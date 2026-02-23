Χανιά: «Ούριοι άνεμοι» για το πέταγμα του χαρταετού (video)

Ούριοι άνεμοι για μικρούς και μεγάλους που έσπευσαν το πρωί της Καθαρής Δευτέρας για το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού, σε παραλίες και άλλους ανοιχτούς χώρους των Χανίων .

Κοσμοσυρροή για άλλη μια φορά στους Αγίους Αποστόλους καθώς πολύς κόσμος βρέθηκε από νωρίς στις παραλίες ανάμεσα στα ακρωτήρια της περιοχής για το πέταγμα του χαρταετού. Στις 11 ξεκίνησε και η εκδήλωση του Δήμου Χανίων στο άλσος με παραδοσιακό κέρασμα και μουσική.

Την ευθύνη για την προετοιμασία της φασολάδας και άλλων νηστίσιμων εδεσμάτων που προσφέρθηκαν είχαν οι Παλαιοί Πρόσκοποι Χανίων.