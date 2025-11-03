menu
Chania
Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, 2025
Χανιά: Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών, ΥΔΟΜ & των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 412 Απόφασή του, που έλαβε ομόφωνα στις 29 Οκτωβρίου 2025, εξέδωσε ψήφισμα στήριξης των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών, ΥΔΟΜ και των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα, στο εν λόγω ψήφισμα επισημαίνεται χαρακτηριστικά:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων εκφράζει ομόφωνα τη διαχρονική του στήριξη στη δημόσια διοίκηση και στη διασφάλιση του Δημόσιου Συμφέροντος, ενώ εκφράζει επίσης την έντονη ανησυχία του για:

• Τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
• Τα ελλείμματα στελέχωσης και λειτουργίας των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ).
• Τη γενικευμένη προσπάθεια ιδιωτικοποίησης κρίσιμων δημόσιων λειτουργιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στηρίζει την πανελλαδική απεργία της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών) και τα δίκαια αιτήματά της για:
(α) Στελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών μέσω μόνιμων και σταθερών προσλήψεων.
(β) Μη εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες, μόνο ισχυρές Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
(γ) Πραγματικές αυξήσεις στις αποδοχές των μηχανικών, σύμφωνα με τις διεκδικήσεις τους γιατί χωρίς πραγματικές αυξήσεις είναι αδύνατο να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις. Ειδικά για το θέμα των integrated master, να δοθεί προσθετικά σε όλους τους μηχανικούς.
(δ) Επαναφορά του κλαδικού επιδόματος 7ο /οο ως κίνητρο προσέλκυσης νέων επιστημόνων.
(ε) Απόσυρση του Πειθαρχικού Νόμου που κινδυνεύει να οδηγήσει στην απόλυση δεκάδες μηχανικών που θα βρεθούν άδικα κατηγορούμενοι στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
(στ) Ουσιαστική νομική κάλυψη και προστασία των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών.
(ζ) Όχι στη διάλυση των Υ.ΔΟΜ. μέσω της ενσωμάτωσης τους στο Κτηματολόγιο, «Δημόσια, ισχυρή, ενιαία Πολεοδομία – Συνταγματική θωράκιση, όχι αποδόμηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να λάβουν σοβαρά υπόψη τα παραπάνω και να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες για την ενίσχυση των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών και των ΥΔΟΜ αλλά και την προστασία των δικαιωμάτων των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων».

