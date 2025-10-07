menu
Χανιά: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Deep Blue Green (φωτ.)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
0

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Deep Blue Green, που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου “Ανεμος” «κατά τη διάρκεια των 10 ημερών, περίπου 400 συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και ιδιαίτερα 3ης ηλικίας, πήραν μέρος σε μια σειρά από δράσεις στη φύση, που συνδύαζαν την άσκηση, την ψυχική ευεξία και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε πεζοπορίες, SUP, chair yoga, pilates στη φύση, aqua aerobic, κανό, κολύμβηση, beach volley, Αισθητηριακά παιχνίδια, ενημερωτικές ομιλίες σχετικές με την ψυχολογία, την άσκηση και τη διατροφή και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως τον διαγωνισμό σαλάτας, χορούς (παραδοσιακούς και Zumba) και αθλητικές δραστηριότητες όπως τον συμμετοχικό αγώνα Aquathlon και beach volley.

Αντίστοιχες δράσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία, την Μάλτα και την Πορτογαλία που είναι οι συνεργαζόμενες χώρες του προγράμματος. Μάλιστα η τελετή εναρξης πραγματοποιήθηκε ίδια μέρα ίδια ώρα και έγινε βιντεοκλήση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στόχος του έργου είναι να ενισχυθούν τα εσωτερικά κίνητρα για άσκηση και να προωθήσει έναν υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής, και να καλλιεργήσει την οικολογική συνείδηση μέσα από βιωματικές εμπειρίες στη φύση, με την υποστήριξη τεχνικών οικοψυχολογίας.

Στα Χανιά διοργανώθηκε απο τον ΝΠΣ Άνεμο, σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ατλαντίδα, τα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του Δήμου Χανίων. Σκοπός του προγράμματος η γνωριμία με νέες δραστηριότητες στη φύση, η συμπερίληψη και η εφαρμογή ασκήσεων οικοψυχολογίας, για μεγαλύτερη ευχαρίστηση και ανάπτυξη των κινήτρων για υγεία κ ευεξία.
Θερμές ευχαριστίες σε όλους τους εθελοντές»

